Colombia envejece aceleradamente y vacunación será clave para proteger la salud en próximas décadas

El futuro de Colombia estará marcado por una realidad ineludible: la población vive más años y el país deberá prepararse para responder a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva. Lo que hoy parece una tendencia demográfica se convertirá, en pocas décadas, en uno de los principales desafíos para el sistema de salud, la economía y las políticas públicas.

Las cifras son contundentes. De acuerdo con las proyecciones oficiales, para 2031 casi uno de cada cinco colombianos tendrá más de 60 años. Hacia 2050, ese grupo representará cerca del 28 % de la población nacional, consolidando un proceso de envejecimiento que avanza con mayor velocidad en países de ingresos medios como Colombia.

Este cambio, impulsado por el aumento de la esperanza de vida y la reducción en las tasas de natalidad, obligará a replantear la manera en que el país aborda la salud pública. La discusión ya no se centra únicamente en atender enfermedades, sino en prevenirlas desde etapas tempranas para garantizar que las personas lleguen a la vejez con mayor autonomía y calidad de vida.

En ese contexto, la vacunación a lo largo de toda la vida cobra un papel estratégico. Más allá de la infancia, la inmunización se ha consolidado como una herramienta efectiva para reducir complicaciones, evitar hospitalizaciones y disminuir la carga de enfermedades prevenibles que afectan especialmente a los adultos mayores.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha insistido en que el envejecimiento saludable no comienza a los 60 años, sino mucho antes, mediante decisiones y políticas sostenidas que incluyan hábitos de vida saludables, detección temprana y acceso oportuno a esquemas de vacunación.

“Pensar en la adultez desde una perspectiva preventiva también implica reconocer que no todas las personas envejecen en las mismas condiciones. Las brechas sociales, económicas y territoriales acumuladas a lo largo de la vida influyen directamente en los años vividos con salud e independencia. Por ello, organismos como el Foro Económico Mundial destacan que los países que apuestan por políticas de prevención sostenidas logran no solo mejores resultados en salud, sino también sistemas más resilientes y equitativos en el tiempo”, afirmó Juan Sebastián Estrada, director de Política y Comunicaciones de Pfizer para el clúster Norte de Latinoamérica.



Prevenir cuesta menos que tratar

El impacto económico del envejecimiento ya comienza a sentirse en Colombia. Una proporción importante del gasto en salud se concentra en enfermedades crónicas que pudieron evitarse o diagnosticarse oportunamente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades no transmisibles pueden representar hasta el 80 % del gasto sanitario en países de ingresos medios, lo que ejerce una presión creciente sobre las finanzas públicas.

A ello se suman los costos asociados al cuidado de largo plazo y la disminución en la productividad de familiares que deben asumir el rol de cuidadores, un fenómeno que afecta tanto a los hogares como a la economía en general.

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Entre las medidas de prevención, la vacunación destaca como una de las inversiones más efectivas en salud pública. La OMS estima que esta estrategia evita entre 3,5 y 5 millones de muertes cada año en el mundo. Además, estudios internacionales han concluido que los programas de vacunación en adultos pueden generar un retorno de hasta 19 veces la inversión inicial, gracias a la reducción de hospitalizaciones, discapacidad y pérdida de productividad.

En Colombia, esta realidad refuerza la necesidad de fortalecer el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y ampliar su enfoque para incluir la vacunación materna, pediátrica, de personas con enfermedades de base y de adultos mayores.

Países como Brasil, Argentina, México, Panamá y Costa Rica ya han avanzado en esquemas integrales de vacunación para adultos, reconociendo que la prevención es una herramienta clave para sostener sistemas de salud más eficientes.

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“En un momento en el que el país reflexiona sobre su rumbo y sus prioridades de futuro, el envejecimiento poblacional y la relevancia de fortalecer los programas de vacunación para hacer frente a enfermedades inmunoprevenibles que afectan de manera significativa a esta población invita a elevar la conversación más allá de la coyuntura”, concluyó Estrada.