Las Cayuqueras, una experiencia a bordo de embarcaciones ofrecida por indígenas en La Guajira

Las cayuqueras son unas embarcaciones artesanales con motor que recorren parte del Río Ranchería entre Riohacha y Manaure en La Guajira.

Una experiencia ofrecida por las comunidades indígenas que, además de sus prácticas ecoturísticas, también se encargan del cuidado ambiental del río que alberga a especies importantes de la región como el cangrejo azul, babillas y garzas.

“Nuestras acciones van encaminadas a la protección, manutención y cuidado del delta del río Ranchería que tanto nos ha dado”, dijo Claudia Cotes Pushaina, lideresa indígena que participa del proyecto de ‘Las Cayuqueras’.

Los planes en las cayuqueras, denominadas con los nombres de dos municipios representativos de La Guajira como ‘la sanjuanera’ y ‘la riohachera’, prometen un viaje inspirador, de conexión con la naturaleza y de contacto profundo con la comunidad indígena Wayúu.



Las Cayuqueras. Suministrada.

“Esta es una iniciativa ecoturística operada por comunidades indígenas que invita a descubrir los majestuosos paisajes del Río Ranchería y que tenemos en La Guajira. A esto le estamos apuntando a apoyar la protección descubrir estos ecosistemas hermosas de nuestro departamento y a que nuestra gente tenga su propio sustento”, dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.

Mientras los visitantes van conociendo las especies que abundan en este sendero del río, los miembros de la comunidad Wayúu del Pasito, en zona rural de Manaure, les comparten las experiencias que su etnia promete; un recorrido en la ranchería, conocer jagüeyes, interactuar con sus costumbres y venta de artesanías de todo tipo.

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Esta experiencia ecoturística apoya al autosostenimiento de las comunidades indígenas Wayuu y apoya con la preservación de las especies y zonas de manglar del río que son protegidos por las mismas comunidades étnicas con injerencia en estos espacios.