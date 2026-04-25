Medellín tendrá nuevo recorrido cultural por el Centro: teatros, arte y memoria en una sola ruta

Medellín tendrá un nuevo recorrido cultural por el Centro que permitirá visitar teatros, casas culturales y corredores emblemáticos en una experiencia guiada. La iniciativa hace parte de Coolturízate y se realizará desde el 30 de abril, entre las 2:00 y las 4:30 de la tarde.



Los puntos que visita nuevo recorrido turístico en Medellín

El punto de partida será el Teatro Pablo Tobón Uribe, uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad. Desde allí comenzará una ruta que busca reconectar a ciudadanos y visitantes con el valor histórico y artístico del Centro.

La experiencia estará acompañada por “Candelario”, un personaje que guiará el recorrido con relatos, anécdotas y datos clave. Su presencia aportará un enfoque pedagógico que permitirá entender cada lugar más allá de su infraestructura.

"Queremos que las personas vuelvan a caminar el Centro y descubran que estos espacios están vivos. Aquí no solo se guarda la memoria, aquí se está creando ciudad, todos los días, desde el arte y la cultura”, señaló la gerente del Centro y Territorios Estratégicos, Juliana Coral.

El circuito incluirá paradas en Agité Teatro y La Huerta Casa Cultural. En estos espacios, los gestores culturales compartirán sus procesos, programación y el impacto que generan en la comunidad.

Librería en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

La Huerta Casa Cultural, con 16 años de trayectoria, se ha consolidado como un refugio para el arte urbano. Allí convergen expresiones como murales, música y danza, fortaleciendo la identidad cultural del sector.



La ruta continuará hacia el Pequeño Teatro, declarado patrimonio cultural y reconocido por su defensa del acceso democrático al arte. Este escenario es clave en la historia cultural de la ciudad.

El recorrido también pasará por el Pasaje Cervantes, un corredor emblemático donde conviven bares, espacios culturales y propuestas artísticas contemporáneas.

Más adelante, los participantes llegarán al Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob, ubicado en las Torres de Bomboná. Allí se conecta la memoria literaria con la dinámica urbana del Centro.

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El cierre será en La Pascasia, un lugar que se ha consolidado como punto de encuentro para nuevas narrativas culturales. Este final resume el objetivo del recorrido: mostrar un Centro activo, creativo y en transformación constante.