En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Bonilla
Banco de la República
Tregua en Irán
Misión Artemis II

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Miches: el paraíso oculto de República Dominicana con una de las mejores playas del mundo

Miches: el paraíso oculto de República Dominicana con una de las mejores playas del mundo

A diferencia de otros polos turísticos más desarrollados, la zona conserva extensas playas poco intervenidas y paisajes montañosos que permiten una experiencia más natural y paradisíaca.

Miches: el paraíso oculto de República Dominicana con una de las mejores playas del mundo
Miches: el paraíso oculto de República Dominicana con una de las mejores playas del mundo
Margarita Bedoya
Por: Margarita Bedoya
|
Actualizado: 8 de abr, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad