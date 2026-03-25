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Blu Radio  / Turismo  / “No deberían estar en contacto con viajeros”: alerta por presencia de ICE en aeropuertos de EE. UU.

“No deberían estar en contacto con viajeros”: alerta por presencia de ICE en aeropuertos de EE. UU.

La llegada de agentes migratorios a terminales aéreas abre dudas entre viajeros, justo en una temporada de alto flujo como Semana Santa.

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