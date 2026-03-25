“No deberían estar en contacto con viajeros”: alerta por presencia de ICE en aeropuertos de EE. UU.

En medio del debate por la presencia de agentes migratorios en aeropuertos de Estados Unidos, crece la preocupación entre viajeros latinoamericanos que se preparan para volar en temporada de Semana Santa. La discusión, que ya genera tensión política en ese país, también empieza a sentirse entre quienes temen controles más estrictos al llegar.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, el director del Migration Policy Institute, Andrew Selee, explicó qué hay detrás de esta medida y si realmente representa un riesgo adicional para quienes ingresan a territorio estadounidense.



ICE en aeropuertos: qué hacen y qué no deberían hacer

El experto fue claro al señalar que, en teoría, los agentes de ICE no están encargados de revisar a los viajeros. “No deberían estar en tareas de contacto con el público”, afirmó, al insistir en que su función actual es principalmente administrativa.

Según explicó, la presencia de estos agentes responde más a un problema interno de presupuesto que a un endurecimiento migratorio directo. “Los están teniendo que quitar del control migratorio y mandarlos a ayudar en tareas administrativas en los aeropuertos, no en las revisiones”, señaló.

En ese sentido, recalcó que quienes realmente tienen la autoridad en los controles siguen siendo otras agencias. “Los de CBP (…) son los que sí te mandan a revisión secundaria”, dijo, en referencia a los conocidos controles más estrictos al ingreso.



Los colombianos, por ejemplo, requieren de visa para viajar a Estados Unidos. Foto: Unsplash

Miedo en migración y controles más estrictos

Aun así, el temor entre viajeros no es infundado. El propio Selee reconoció que el ambiente en los puntos migratorios ha cambiado en el último año. “Sí es un proceso bastante de dar miedo”, admitió, al describir la experiencia de pasar por controles en Estados Unidos.

Incluso, aseguró que las revisiones se han vuelto más frecuentes, aunque aclaró que no es consecuencia directa de la presencia de ICE. “Ya hay un cambio desde hace un año en el tono (…) pero no por la llegada de ICE”, puntualizó.

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Para muchos colombianos, el llamado “cuartico” —la revisión secundaria— sigue siendo una de las mayores preocupaciones al aterrizar en ese país.



Vigilancia y límites: el papel de las cortes

Otro de los puntos clave es quién controla a estos agentes. El experto advirtió que hay poca supervisión directa. “Legalmente hay poca vigilancia de ICE”, indicó.

Sin embargo, explicó que las cortes han empezado a jugar un papel importante frente a posibles abusos. “Las cortes (…) sí están respondiendo los abusos”, afirmó, aunque reconoció que se trata de procesos lentos.

Finalmente, dejó una advertencia que resume la incertidumbre actual: “No deberían y no que no lo van a hacer (…) yo nunca lo he podido decir con seguridad en estos momentos”.

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Una frase que refleja el momento que viven miles de viajeros, entre la norma y lo que realmente puede pasar al cruzar migración.