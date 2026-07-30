On Vacation celebra aniversario con promociones en todo tipo de viajes: aquí los precios

ON VACATION inició la celebración de sus 24 años de operación con una campaña de promociones enfocada en incentivar viajes por Colombia y destinos internacionales, además de beneficios de financiación y nuevas ofertas que estarán disponibles durante todo el mes de agosto. La estrategia incluye descuentos en planes todo incluido, el lanzamiento de una nueva ruta hacia Panamá y un esquema de pago a cuotas sin intereses que busca facilitar la planificación de las vacaciones.

Según informó la cadena, durante sus 24 años de trayectoria ha llevado a viajar a más de 4 millones de personas, cifra que respalda su crecimiento dentro del turismo vacacional nacional. "Durante estos 24 años hemos tenido un propósito muy claro: poner el mundo de vacaciones. Gracias a la confianza de más de 4 millones de viajeros, hoy seguimos demostrando que viajar puede ser una realidad para las familias colombianas", destacó la empresa.

Como parte de la temporada de aniversario, ON VACATION puso en promoción algunos de los destinos con mayor demanda entre los viajeros. La oferta incluye planes para San Andrés, Amazonas, La Guajira, Santa Marta, Girardot, Guatapé, Coveñas, Panamá y Cancún, además de nuevas campañas comerciales que se irán anunciando a lo largo del mes de agosto.

Entre las tarifas anunciadas sobresalen los planes todo incluido hacia Amazonas desde $1.239.000, Santa Marta desde $1.289.000, La Guajira desde $1.339.000 y San Andrés desde $1.499.000. Estas ofertas comenzaron a generar interacción en redes sociales debido a los precios especiales disponibles durante la celebración de aniversario.



Uno de los anuncios centrales de la campaña es la incorporación de Panamá como nueva ruta dentro de su portafolio. Para este destino, la compañía presentó planes todo incluido desde $2.439.000 por persona, una propuesta con la que busca responder al creciente interés de los colombianos por realizar viajes internacionales sin comprometer significativamente su presupuesto. La empresa considera que el contexto favorable de la tasa de cambio puede impulsar la demanda de este nuevo producto turístico.

Además de las tarifas promocionales, ON VACATION mantiene uno de los mecanismos comerciales que ha caracterizado su operación durante más de dos décadas: el sistema de pago a cuotas sin intereses. Bajo este modelo, los viajeros pueden reservar sus vacaciones con una cuota inicial del 10 % y completar el valor restante mediante pagos mensuales, conservando el precio pactado desde el momento de la reserva y sin asumir intereses financieros.

El esquema de financiación ON VACATION

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De acuerdo con la compañía, este esquema de financiación ha permitido que millones de familias programen sus vacaciones con anticipación, distribuyendo el costo del viaje a lo largo del tiempo sin modificaciones en el valor inicial del plan adquirido.

La campaña de aniversario también contempla la publicación de ofertas diarias durante todo agosto. Estas promociones estarán disponibles en todos los canales de venta de la empresa, incluyendo sus puntos de atención ubicados en centros comerciales, la línea nacional 601 746 2000 y su sitio web.

Con esta estrategia comercial, ON VACATION busca fortalecer la demanda de sus paquetes turísticos durante la temporada, impulsando tanto los viajes nacionales como las opciones internacionales incluidas en su portafolio. La empresa reafirmó que continuará apostando por los planes todo incluido y por un modelo de financiación que facilite el acceso a destinos en Colombia, el Caribe y otros mercados internacionales.