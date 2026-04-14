On Vacation, gran nominado de los World Travel Awards 2026: los premios Oscar del turismo

La empresa On Vacation anunció sus nominaciones en los World Travel Awards 2026, considerados entre los reconocimientos más relevantes de la industria turística a nivel global, que cada año distinguen estándares de calidad, innovación e impacto en el sector.

En esta edición, la compañía fue nominada en cinco categorías asociadas a distintos activos de su portafolio y a la experiencia ofrecida en sus destinos:



Colombia's Leading Boutique Hotel 2026 – Acantilado de la Tierra

Colombia's Leading Green Hotel 2026 – Hotel Amazon On Vacation (nominado por décima vez consecutiva)

Colombia's Leading Hotel Suite 2026 – Acantilado de la Tierra

Colombia's Leading Resort 2026 – Wayira Beach

Colombia's Leading Hotel Suite 2026 – Suite Presidencial Wayira Beach

De acuerdo con la información difundida por la empresa, estas nominaciones se relacionan con procesos internos de evolución operativa y transformación de su oferta turística, orientados a la construcción de experiencias para los viajeros, con énfasis en el diseño de los espacios, la relación con el entorno y la prestación del servicio.

En los últimos años, la compañía ha registrado cambios en su operación, entre ellos la renovación de sus instalaciones, la mejora progresiva de sus servicios y la ejecución de inversiones en infraestructura hotelera. Según lo señalado, este proceso ha buscado fortalecer la experiencia del visitante mediante la integración de criterios de diseño, confort y sostenibilidad, manteniendo al mismo tiempo un enfoque de cercanía en la atención.

Asimismo, la empresa indicó que, en su condición de sociedad BIC, ha orientado su estrategia hacia un modelo de turismo con componentes económicos, sociales y ambientales en los destinos donde opera.



Cabe señalar que el Hotel Amazon On Vacation vuelve a figurar en la categoría de hotel verde de Colombia, después de haber obtenido este reconocimiento durante nueve ediciones consecutivas en los World Travel Awards.