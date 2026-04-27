Pizzería en Bogotá, entre las cinco mejores de Latinoamérica, según importante ranking

Nuevamente la gastronomía colombiana se resalta a nivel internacional, esta vez por una de las comidas favoritas de miles de personas como lo es la pizza. Y es que, según el reconocido ranking de Top Pizza Latin America -famosa guía culinaria-, la tercera mejor de toda Latinoamérica se encuentra en Bogotá.



Esta es la pizza en Bogotá, entre las mejores del mundo

De acuerdo con el ranking, la pizza de Pizzardi se coloca como una de las mejores de toda la región y escaló 19 posiciones, detrás aún de cocinas extranjeras, pero aún cerca del número uno. Una noticia que no sorprendió, pues en los últimos años ya varias pizzerías habían estado en lo más alto, como en su momento estuvo Fortezza.

“En la edición de 50 Top Pizza Latin America, celebrada hoy en Río de Janeiro, Brasil, se reconoció la excelencia de las pizzerías que encarnan los más altos estándares de calidad, autenticidad y respeto por la tradición italiana (…) Si buscas un pedacito de Nápoles en la ciudad, has llegado al lugar indicado. La pizza es auténticamente napolitana: generosamente estirada, con sabrosos ingredientes y aromas y colores mediterráneos”, indicaron del porqué de la decisión.

En el ranking también apareció La Bella Pizza de Cali en el puesto 48, demostrando el crecimiento del mercado colombianos contra cocinas como las peruanas, argentinas y mexicanas, que suelen ser las más reconocidas en el planeta.

En la edición 2026, Pizzardi ascendió hasta ubicarse en el tercer puesto. Con su ingreso al Top 10 logra además entrar al ranking de las 100 mejores pizzerías del mundo, siendo la única en el país en alcanzar este importante hito.



Pizza de Pizzardi // Foto: Pizzardi

Este son las 10 mejores pizzas en Latinoamérica