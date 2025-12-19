La innovadora receta con base de chorizo que sorprende en Bogotá

En Bogotá es usual encontrarse con platos innovadores y que sorprenden al paladar de los ciudadanos, tanto que se viralizan en diferentes redes sociales y se vuelven famosos. Ahora, se conoció una interesante apuesta que está relacionada con el chorizo.

En esta ocasión, no se ve ni se come el chorizo en su habitual forma, sino que lo "transformaron" para que, con la base de la carne de este tradicional embutido, haga parte de una hamburguesa.

Innovadora hamburguesa de chorizo

En el restaurante La Chorizería, ahora conocido como La Chori, presentaron la edición especial de La Chorilover: una hamburguesa elaborada con carne del chorizo magro artesanal, acompañada de tocineta y cebolla caramelizada, queso amarillo y vegetales.

Foto: Blu Radio

Carlos González y Fernando Montaño, socios fundadores, expresaron que esta nueva receta busca diversificar, aún más, su negocios y así quedar en la memoria de sus comensales por los sabores que transmite esta hamburguesa con la que buscan celebrar 18 años de esta empresa que empezó como un emprendimiento con pocas sillas y al lado de un lavadero de carros, pero que ahora tiene tres puntos en la capital, su sede de la calle 63 con capacidad para 100 personas y, además, genera empleo para cerca de 30 personas.



La conexión con el rock

La música también ha sido clave durante este proceso de crecimiento. En el restaurante se pueden ver cuadros, pinturas y, por su puesto, escuchar rock que envuelve a sus clientes en un ambiente ideal para compartir no solo con amigos, sino con familiares. De hecho, su cercanía con el Parque Simón Bolívar, Movistar Arena y el estadio El Campín lo hace un lugar ideal para recargar baterías antes o después de los eventos musicales que se presentan en estos escenarios culturales de Bogotá.



De hecho, en los últimos años su relación con el rock también se ha visto reflejada con abrirle las puertas a jóvenes bandas de la capital que se están dando a conocer, pues hay un escenario especial en la “casa rosada del rock” para que puedan cantar.