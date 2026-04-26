Planes para hacer con la familia en el Día del Niño: gratis y para todas las edades

El Día del Niño en Bogotá es la excusa perfecta para salir de la rutina y compartir en familia. Más que una fecha simbólica, se ha convertido en un momento para que padres e hijos vivan experiencias distintas, se desconecten del día a día y construyan recuerdos juntos.

Esta fecha se convierte en el momento más adecuado para vivir experiencias pensadas en los más pequeños. Debido a ello, Bogotá presenta actividades desde parques de diversiones hasta otras gratuitas, permitiendo espacios de diversión y aprendizaje.



Salitre Mágico: escenario para el Día del Niño en Bogotá

Salitre Mágico Suministrada

Uno de los planes que más llaman la atención es Salitre Mágico, que preparó una programación enfocada en experiencias en familia. En este, los menores podrán disfrutar de las atracciones extremas del parque de diversiones.



Acceso a montañas rusas para quienes cumplen la estatura mínima

Experiencias familiares centradas en primeras veces

Ingreso de más de 5.000 niños de colegios públicos por primera vez

La iniciativa, en articulación con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, busca que miles de menores vivan una jornada diferente, promoviendo el acceso a espacios de recreación en la ciudad.



Un “bosque encantado” llega a Bogotá para celebrar el Día del Niño con actividades gratis

Centro Comercial Paseo Villa del Río Suministrado

Otro plan destacado se llevará a cabo en el centro comercial, Paseo Villa del Río, donde el ambiente se transformará en un escenario lleno de naturaleza y creatividad bajo el concepto de “bosque encantado”.



Obra musical “En busca del bosque encantado” el 25 de abril a las 3:00 p. m.

Talleres gratuitos de manualidades y pintura durante el fin de semana

Actividades enfocadas en el cuidado del medio ambiente

La propuesta busca que los niños conecten con la naturaleza mientras disfrutan de una experiencia lúdica y educativa.



Planes para hacer en Bogotá por el Día del Niño con experiencias familiares

Más allá de estos dos planes, Bogotá ofrece varias alternativas para celebrar esta fecha sin complicarse. La ciudad se llena de actividades que invitan a salir, recorrer y aprovechar espacios pensados para los niños, con opciones que combinan diversión, aprendizaje y tiempo en familia.

Al final, la clave está en compartir. No importa si es en un parque, en un centro comercial o en un evento especial, lo importante es que los niños vivan su día con experiencias que realmente valgan la pena y que se conviertan en recuerdos que duren en el tiempo.