¿Problemas en el turismo? El 31 % de los colombianos ha cancelado viajes por esta razón

El auge del turismo en Colombia, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ha sido positivo en los últimos meses con millones de viajeros y cientos de experiencias en diferentes destinos en el país en este gran momento que vive el sector.

Sin embargo, el más reciente informe de Travel & Sustainability Report 2026 de Booking.com, existe un problema que empieza a afectar este buen momento y que estaría poniendo a dudar a los colombianos antes de planificar un viaje: el clima extremo, que ahora sería de suma importancia a la hora de elegir un destino.

Turismo en Colombia Foto: Unsplash

¿Por qué el clima extremo afecta el turismo?

De acuerdo con el informe, el 31 % de los colombianos han cancelado sus viajes a raíz de este problema ya que el 73 % afirmó tener en cuenta esto antes de tomar una decisión y/o elegir un destino.

"Esta preocupación responde a experiencias reales. El 28% de los viajeros colombianos asegura haber enfrentado condiciones climáticas extremas o desastres naturales durante un viaje en los últimos 12 meses. Asimismo, más de la mitad (53%) considera que estos riesgos generan estrés al momento de planear, mientras que el mismo porcentaje señala que la imprevisibilidad del clima dificulta saber cuándo viajar", indicó el informe.



Asimismo, se ha presenciado un cambio en la demanda y es que la mayoría evita viajar durante temporada alta (junio-agosto), apostando por nuevas fechas en un los destinos suelen tener climas mucho más frescos y donde se evita el fuerte verano que hay en algunas zonas, o incluso países cuando se hablan de viajes internacionales.

Este comportamiento ya es visible en la práctica: el 65% de los viajeros colombianos prefiere optar por destinos menos concurridos para evitar multitudes, y el 59% evita lugares conocidos por condiciones climáticas extremas.

“Hacer un viaje representa una inversión emocional y económica importante para la mayoría de las personas. Por eso, decidir cuándo y a dónde viajar para minimizar posibles interrupciones o incomodidades es cada vez más relevante en el proceso de planificación (...) Los proveedores de alojamiento que logren anticiparse a estas preocupaciones tienen la oportunidad de fortalecer la confianza de los huéspedes y ofrecer la mejor experiencia posible", señaló Matthias Schmid, SVP de Acomodaciones en Booking.com.

Referencia ola de calor. Foto: Blu Radio.