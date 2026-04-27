Parque Botánico Las Lagunas, una joya del turismo sostenible en el Caribe

Montería ha dado un paso histórico para consolidarse como el destino verde más importante de la región Caribe con el inicio de la construcción del Parque Botánico Las Lagunas. Este ambicioso proyecto busca convertir antiguas lagunas de oxidación de aguas residuales en un ecosistema turístico de vanguardia, posicionando a la capital cordobesa como pionera en planificación urbana resiliente y sostenible.



Un oasis de 30 hectáreas

Con una extensión de 30 hectáreas y una inversión de $88.000 millones, este espacio se convertirá en el parque botánico más grande de una ciudad capital en Colombia.

El diseño contempla la transformación de infraestructuras degradadas en un espacio público vibrante que contará con senderos, ciclorrutas y equipamiento recreativo para el disfrute de locales y visitantes. El proyecto integra, además, cuatro espejos de agua que serán restaurados ecológicamente, ofreciendo un paisaje único donde la naturaleza recobra su protagonismo.

Según el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, esta megaobra tiene un objetivo claro:

“Como proyecto emblemático para Montería nos pondrá en el radar de Colombia y del mundo”, indicó el mandatario.



Turismo con conciencia ambiental

El enfoque del parque no es solo recreativo, sino profundamente educativo. El complejo contará con un Centro de Interpretación Ambiental, diseñado para que turistas y escuelas aprendan sobre la conservación de humedales y la biodiversidad del río Sinú.



Parque Botánico Las Lagunas Montería. Suministrada.

La iniciativa busca fomentar una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, promoviendo el turismo sostenible como motor de desarrollo económico. Además de su atractivo visual, el parque actuará como un amortiguador hídrico vital para prevenir inundaciones en la zona occidental de la ciudad.

“Proyectos como el Parque Las Lagunas harán de Montería una ciudad sostenible ambientalmente, esta historia de inundaciones frecuentes debe parar ya”, enfatizó el mandatario local durante la puesta de la primera piedra el pasado 27 de abril.



Un legado para el futuro

La obra se ejecutará en dos fases, incluyendo la recuperación de zonas degradadas y la reforestación con especies nativas.

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Parque Botánico Las Lagunas en Montería. Suministrada.

La administración actual ya trabaja en los estudios de la segunda etapa para asegurar que este "regalo" para los monterianos y el mundo sea una realidad completa, mejorando la calidad de vida de más de 563.000 habitantes y atrayendo a una nueva ola de viajeros interesados en la ecología y el bienestar.

