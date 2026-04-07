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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Investigan caso de ‘bullying’ en colegio privado de Montería publicado en redes

Investigan caso de ‘bullying’ en colegio privado de Montería publicado en redes

Estudiantes grabaron la agresión contra un compañero y luego difundieron el video. El caso está en manos de las autoridades.

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