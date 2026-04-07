Investigan caso de ‘bullying’ en colegio privado de Montería publicado en redes

Bajo la lupa de la Secretaría de Educación, el ICBF y la Personería se encuentra el colegio La Salle de Montería por lo que habría sido un caso de violencia escolar protagonizado por estudiantes de undécimo grado que, no conformes con gritar, tomar por el cuello y abofetear a un alumno menor, decidieron grabar la agresión y difundirla en redes sociales.

En el video, que registra el matoneo, se observa a un joven intimidando a un estudiante más pequeño y se escucha la voz de otro joven, al parecer cómplice del ataque, motivando la agresión. Este último le insiste al agresor que lo mantenga sometido hasta que pida perdón, por razones que ni siquiera ellos explican en el video. Sin embargo, el menor se resiste y solo pide que no se metan con él.

El caso trascendió cuando la mamá del estudiante víctima de maltrato descubrió este y otros videos en el celular de su hijo en el que se observaba el ataque sistemático al que venía siendo sometido el menor.

La mamá denunció que, antes de descubrir estos videos, otra madre de familia le había advertido sobre los constantes episodios de violencia escolar y que ella, inclusive, había pedido explicaciones en el colegio sobre esta situación, pero solo le dijeron que su hijo “lo permitía”.



Ahora, con este material en su poder, la situación escaló a las autoridades y el colegio emitió un comunicado en el que confirmó la activación de protocolos para atender esta situación de convivencia escolar, no sin antes insistir en que no se sigan difundiendo estas imágenes, ya que “puede generar afectaciones emocionales y vulnerar los derechos fundamentales de los menores de edad involucrados”.

La Alcaldía de Montería aseguró que acompaña el caso y la toma de decisiones respecto de las presuntas faltas disciplinarias, para lo que han sostenido diálogos con los padres de los menores afectados, de modo que se garantice el debido proceso y no se vulneren los derechos.

Así mismo, el secretario de Educación de Montería, Marino Gómez, anunció la activación de la ruta del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) para atender la situación.

Publicidad

“La administración municipal, en conjunto con la institución educativa, está acompañando la toma de decisiones respecto de las presuntas faltas disciplinarias. Hemos sostenido diálogos con los padres de los menores afectados, con el propósito de ser garantes del debido proceso y asegurar que ninguna de las partes vea vulnerados sus derechos”, informó el funcionario.