Los colombianos que desean viajar en avión, pero no cuentan con una tarjeta de crédito, tendrán una nueva alternativa para comprar sus tiquetes. Wingo anunció la incorporación de Addi como medio de pago en su página web, una opción de financiación digital que permitirá adquirir vuelos nacionales e internacionales y pagarlos en cuotas.

La nueva alternativa busca facilitar el acceso a los viajes y ampliar las posibilidades de compra para los usuarios que prefieren distribuir el valor de sus tiquetes en varios pagos, sin depender de una tarjeta de crédito tradicional.

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Wingo. Suministrada.

¿Cómo comprar tiquetes de Wingo a cuotas con Addi?

El procedimiento para acceder a esta alternativa será completamente digital. Los interesados deberán ingresar a Wingo.com, seleccionar el destino, las fechas de viaje y los servicios adicionales que deseen adquirir.

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Al momento de realizar el pago, tendrán que elegir Addi como medio de financiación. Posteriormente, serán redirigidos a la plataforma de esta compañía, donde deberán ingresar sus datos personales y completar el proceso de validación de identidad.

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Una vez realizada la verificación, y sujeto a la aprobación de las políticas de crédito y prevención de fraude de Addi, los usuarios podrán consultar las opciones de pago en cuotas disponibles y seleccionar la que mejor se ajuste a sus posibilidades.

Un avión Wingo Foto: AFP

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BlackFly de Wingo: tiquetes nacionales desde $59.900

El anuncio de esta nueva modalidad de pago coincide con BlackFly, la temporada de descuentos de Wingo que estará disponible hasta el próximo 29 de noviembre.

La campaña ofrece tarifas promocionales para quienes estén planeando sus viajes entre enero y agosto de 2027. Entre las ofertas anunciadas se encuentran vuelos nacionales desde $59.900 por trayecto en la ruta Bogotá-Medellín.

Para quienes buscan salir del país, la aerolínea también tendrá tiquetes internacionales desde USD 117 por trayecto en la ruta Bogotá-Panamá. Además, la promoción contempla oportunidades para visitar destinos como Puerto Plata, en República Dominicana.

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De esta manera, los viajeros podrán aprovechar las tarifas promocionales de BlackFly y, al mismo tiempo, contar con una alternativa de financiación para distribuir el costo de sus compras.