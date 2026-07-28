Si viajar también es comer, estos son los destinos gastronómicos que debe conocer

El turismo gastronómico continúa posicionándose como una de las principales tendencias entre los viajeros colombianos. Más allá de visitar monumentos o recorrer sitios históricos, cada vez más personas eligen sus vacaciones pensando en descubrir la cultura de un destino a través de sus sabores, recetas tradicionales y mercados locales.

Así lo revela el estudio Travel Trends 2026 de Booking.com, que muestra cómo la gastronomía se ha convertido en un factor decisivo al momento de planear un viaje. Encontrar restaurantes escondidos, recorrer plazas de mercado, probar la comida callejera o comprar ingredientes típicos son algunas de las experiencias que hoy motivan a miles de turistas.

El turismo gastronómico gana protagonismo

De acuerdo con Booking.com, los viajes gastronómicos ya no se limitan a visitar restaurantes reconocidos. Los viajeros buscan experiencias auténticas que les permitan conocer la historia y la identidad de cada destino a través de su cocina.

El estudio destaca que las preferencias de los colombianos están marcadas por cinco grandes motivaciones:



59 % quiere visitar tiendas de comestibles y mercados locales.

quiere visitar tiendas de comestibles y mercados locales. 52 % busca descubrir restaurantes auténticos considerados "joyas ocultas".

busca descubrir restaurantes auténticos considerados "joyas ocultas". 47 % desea probar los platos típicos por los que un destino es reconocido.

desea probar los platos típicos por los que un destino es reconocido. 45 % quiere disfrutar de la comida callejera.

quiere disfrutar de la comida callejera. 43 % prefiere recorrer mercados tradicionales para conocer la cultura local.

Oaxaca, México: para descubrir restaurantes auténticos

Si la idea es encontrar lugares recomendados por los habitantes y no por las guías de viaje, Oaxaca es una de las mejores opciones.

La ciudad destaca por su cocina tradicional, donde sobresalen especialidades como el mole, las tlayudas y el chocolate artesanal. Además, mercados como Benito Juárez y 20 de Noviembre permiten conocer recetas familiares que han pasado de generación en generación.



Según Booking.com, este destino responde al interés del 52 % de los viajeros colombianos que busca restaurantes auténticos y experiencias culinarias fuera de los circuitos turísticos.

Bandera de México Foto: AFP

Lima, Perú: el destino para recorrer mercados tradicionales

La capital peruana es reconocida por su riqueza gastronómica y por mercados donde se concentra buena parte de la cultura local.

En Surquillo, por ejemplo, es posible encontrar frutas amazónicas, pescados frescos, ajíes, especias e ingredientes utilizados por algunos de los restaurantes más importantes del país.

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El 43 % de los colombianos asegura que disfruta recorrer este tipo de espacios porque permiten conocer de primera mano las costumbres y la cocina cotidiana de cada destino.

Lima, Perú // Foto: AFP

Osaka, Japón: una ciudad para quienes viajan por un plato típico

Conocida como "la cocina de Japón", Osaka es uno de los principales referentes de la gastronomía asiática.

En barrios como Dotonbori o el Mercado Kuromon, los visitantes pueden probar especialidades como:



Takoyaki.

Okonomiyaki.

Ramen.

Brochetas y otras preparaciones tradicionales.

El estudio indica que el 47 % de los viajeros colombianos organiza parte de sus vacaciones alrededor de los platos emblemáticos de cada ciudad.

Blu Radio - EFE

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Bangkok, Tailandia: la capital de la comida callejera

Para quienes disfrutan comer en mercados y puestos ambulantes, Bangkok ofrece una de las experiencias gastronómicas más completas del mundo.

Entre sus calles es posible encontrar:



Curries preparados al instante.

Brochetas tradicionales.

Sopas aromáticas.

Postres típicos tailandeses.

Booking.com señala que el 45 % de los colombianos quiere probar este tipo de comida durante sus viajes, convirtiendo a Bangkok en uno de los destinos más atractivos para este perfil.

Palermo, Italia: un viaje para llevar los sabores a casa

El recorrido concluye en Palermo, una ciudad donde los mercados históricos como Ballarò, Capo y Vucciria forman parte del atractivo turístico.

Los visitantes pueden comprar productos típicos como:



Pasta fresca.

Quesos artesanales.

Aceite de oliva.

Especias mediterráneas.

Productos tradicionales de la cocina siciliana.

Esta experiencia responde al interés del 59 % de los viajeros colombianos, quienes afirman que disfrutan visitar supermercados y mercados locales para conocer mejor la cultura gastronómica de cada destino.