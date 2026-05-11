Todo lo que debe saber del IPW 2026: Fort Lauderdale se convertirá en epicentro del turismo en EEUU

La industria global de viajes ha marcado un hito en su calendario para el año 2026. Por primera vez en su historia, la región de Greater Fort Lauderdale, en Florida, ha sido elegida para albergar el IPW de la U.S. Travel Association, el generador de turismo internacional más influyente de los Estados Unidos.

Este evento no solo posiciona a la ciudad en el mapa mundial del sector, sino que promete ser el punto de encuentro donde la innovación y la hospitalidad americana se unan para dar forma al futuro del turismo receptivo.



Fechas confirmadas y sede del evento

El encuentro de negocios más relevante del sector se llevará a cabo del 17 al 21 de mayo de 2026. La sede principal será el Centro de Convenciones del Condado de Broward, un espacio recientemente reimaginado que cuenta con impresionantes vistas al mar y una infraestructura moderna diseñada para facilitar las conexiones de alto nivel.

Durante estos cinco días intensos, la ciudad, conocida como la "Venice of America" (Venecia de América) y la "Yachting Capital of the World" (Capital Mundial de Yates), mostrará sus canales icónicos y su vibrante oferta cultural a miles de delegados internacionales.



Datos claves de la feria IPW 2026 La magnitud del evento se refleja en sus cifras de participación y logística:

Alcance global: Se espera la llegada de líderes turísticos y compradores de más de 60 países

Ronda de negocios: Cada participante tendrá la oportunidad de realizar más de 40 citas preprogramadas, lo que garantiza una eficiencia máxima en el cierre de acuerdos comerciales

Conectividad: La cercanía estratégica con el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) facilitará el flujo constante de delegaciones internacionales y nacionales

Actores principales: La feria reunirá en un solo lugar a proveedores de servicios turísticos estadounidenses, compradores internacionales y medios de comunicación especializados

Importancia estratégica para el sector turístico de USA

IPW es ampliamente reconocido como la plataforma clave para impulsar los viajes hacia los Estados Unidos. Su importancia radica en que no solo se trata de una exhibición, sino de un motor económico que construye relaciones duraderas entre los destinos locales y los mercados emisores globales.

Para Greater Fort Lauderdale, ser el anfitrión representa una oportunidad única de exhibir sus playas de renombre mundial y su diversa escena culinaria ante los tomadores de decisiones más influyentes del mundo.



En última instancia, IPW 2026 servirá como el gran escenario para que el sur de Florida demuestre por qué es un destino donde, según su propio lema, "nunca se pierde la chispa" (Never Lose Your Splash).