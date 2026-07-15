¿Va para la final del Mundial? Esto es lo que no puede olvidar antes de viajar

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial ha llevado a miles de aficionados a preparar viajes de última hora con el objetivo de presenciar en vivo uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

En medio de la búsqueda de tiquetes, hospedaje y entradas, expertos advierten que muchos viajeros suelen dejar de lado aspectos esenciales que pueden marcar la diferencia entre una experiencia inolvidable y una llena de contratiempos.

Según información de Assist Card, quienes organizan sus desplazamientos con pocos días de anticipación concentran la mayor parte de sus esfuerzos en asegurar la logística principal, mientras que la revisión de documentos, los requisitos migratorios o la contratación de una asistencia al viajero suelen quedar para el final. Esta situación cobra aún más relevancia en una temporada de alta demanda, cuando aumentan las posibilidades de retrasos en los vuelos, cambios de itinerario, conexiones ajustadas o inconvenientes con el equipaje.

"En este tipo de eventos es normal que los viajeros prioricen la compra del vuelo y las entradas. Sin embargo, una adecuada planificación también implica prepararse para cualquier eventualidad que pueda surgir durante el viaje, tanto médica como logística", explicó Hernán González, Country Manager de Assist Card Colombia.



Uno de los aspectos que más preocupa a quienes viajarán a Estados Unidos, sede de la gran final, es el costo de la atención médica. El país cuenta con uno de los sistemas de salud más costosos del mundo, por lo que una consulta de urgencias o una hospitalización puede representar un gasto de cientos o incluso miles de dólares. En ese contexto, contar con una asistencia al viajero puede convertirse en un respaldo clave para enfrentar cualquier emergencia sin afectar significativamente el presupuesto del viaje.

No obstante, los riesgos durante un desplazamiento internacional no se limitan a problemas de salud. Las demoras y cancelaciones de vuelos, la pérdida de conexiones, los cambios inesperados en los itinerarios o los retrasos en la entrega del equipaje también hacen parte de los inconvenientes más frecuentes durante temporadas de alta movilidad.

Frente a este tipo de situaciones, la compañía recomienda que, si el equipaje no llega a tiempo o se extravía, el pasajero reporte de inmediato la novedad ante la aerolínea antes de abandonar el aeropuerto y solicite el comprobante correspondiente. Además, aconseja conservar los tiquetes y las etiquetas del equipaje, ya que estos documentos facilitan cualquier reclamación posterior. También es importante llevar en el equipaje de mano los documentos personales, medicamentos y otros elementos indispensables para evitar mayores complicaciones en caso de una demora.

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Los expertos insisten en que incluso un viaje de pocos días requiere planificación y protección. La duración de la estadía no elimina la posibilidad de enfrentar una emergencia médica, un retraso aéreo o un inconveniente con el equipaje, situaciones que pueden presentarse sin importar el tiempo que permanezca el viajero en el destino.

Con ese panorama, Assist Card ofrece AC CUP 500, un producto diseñado para quienes asistirán a este tipo de competencias internacionales. El servicio incluye una cobertura global de hasta 500.000 dólares, atención personalizada las 24 horas, acceso a telemedicina y una red de prestadores disponible en más de 190 países.

Antes de emprender el viaje, la recomendación de los especialistas es revisar que toda la documentación esté vigente y cumplir con los requisitos de ingreso al país de destino. Asimismo, aconsejan contratar una asistencia al viajero con cobertura amplia y atención permanente, además de elaborar un presupuesto que contemple posibles gastos adicionales derivados de cambios en los itinerarios, transporte o cualquier imprevisto que pueda surgir durante la experiencia.