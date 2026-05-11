¿Vale la pena? Esto cuesta el tiquete más barato de Bogotá a Doha por Qatar Airways

A partir del 22 de julio, la aerolínea Qatar Airways iniciará sus operaciones con dos frecuencias semanales (miércoles y domingos). La ruta, operada por un Boeing 777-200LR, despegará de Bogotá a las 10:25 de la noche con una parada técnica de 1 hora y 30 minutos en Caracas, sin desembarque, para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Hamad a las 12:15 de la mañana (+2 días). Este trayecto de aproximadamente 17 horas y 50 minutos marca un hito al ser la primera conexión directa de una aerolínea del Golfo con el país.



Tarifas de vuelos Bogotá - Doha en clase económica

Los precios para el vuelo inaugural ya se encuentran disponibles en la plataforma oficial de la aerolínea. Para los viajeros que buscan la opción más accesible, la tarifa Economy Classic tiene un costo de $4.836.410. Esta categoría incluye dos maletas de bodega de 23 kg cada una y una pieza de equipaje de mano de 7 kg.

Valor del tiquete de Bogotá a Doha en Qatar Airways Foto: Qatar Airways

Para quienes requieren mayor flexibilidad, existen dos opciones adicionales:



Economy Convenience: Con un valor de $5.331.330, permite realizar un cambio de fecha y ofrece selección de asiento estándar incluida.

Con un valor de $5.331.330, permite realizar un cambio de fecha y ofrece selección de asiento estándar incluida. Economy Comfort: Por $10.423.580, brinda cambios ilimitados y cancelación sin cargos adicionales.

Costo de tiquetes en Business Class hacia Qatar

La experiencia de lujo, que la compañía denomina 'lujo redefinido', presenta una brecha tarifaria significativa. El nivel Business Comfort inicia en $26.475.390, ofreciendo acceso a salas VIP y una franquicia de equipaje de dos piezas de 32 kg cada una.

Qatar Airways es una de las aerolíneas más grandes del mundo Foto: Unsplash

Para los pasajeros que buscan el máximo beneficio, la tarifa Business Elite alcanza los $37.355.560. Según el director ejecutivo del grupo, Badr Mohammed Al-Meer, esta expansión hacia Colombia y Venezuela busca "fortalecer la conectividad entre Sudamérica y Medio Oriente", facilitando además el tránsito hacia destinos en Asia, Oceanía y el Líbano.