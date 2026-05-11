Qatar Airways volará a Bogotá y Caracas a partir de esta fecha: itinerarios y frecuencias

La aerolínea Qatar Airways confirmó que comenzará operaciones hacia Bogotá y Caracas desde el próximo 22 de julio de 2026, una expansión con la que, aseguran desde la compañía, fortalecerá su presencia en América Latina y abrirá una nueva conexión directa entre Medio Oriente y Sudamérica.

La compañía informó que los vuelos tendrán dos frecuencias semanales y conectarán Doha con Bogotá antes de continuar hacia Caracas. El trayecto de regreso se realizará directamente desde la capital venezolana hacia Catar.

Con esta decisión, Qatar Airways se convertirá en la primera aerolínea del Golfo en operar vuelos hacia Venezuela y también en la primera compañía aérea en conectar directamente desde Medio Oriente con Bogotá y Caracas.



¿Cuándo comenzarán los vuelos de Qatar Airways a Bogotá?

Según el cronograma divulgado por la empresa, las operaciones arrancarán oficialmente el 22 de julio de 2026.

Los vuelos serán operados los miércoles y domingos bajo el código QR783. El itinerario publicado por la aerolínea establece que la salida desde Doha será a las 7:30 de la mañana y el aterrizaje en Bogotá ocurrirá a las 4:05 de la tarde.



Posteriormente, el mismo vuelo continuará hacia Caracas, donde llegará sobre las 8:40 de la noche. El regreso despegará desde Venezuela a las 10:40 p.m. con destino directo a Doha.

La compañía explicó que la programación fue diseñada para facilitar conexiones desde el Aeropuerto Internacional Hamad hacia otros mercados internacionales dentro de su red global.

Aeropuerto de Doha, Catar Foto: Unsplash

¿Qué conexiones internacionales tendrán Bogotá y Caracas?

Con la nueva ruta, pasajeros que viajen desde Colombia y Venezuela podrán conectar desde Doha hacia distintos destinos de Asia, Oceanía y Medio Oriente.

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Entre los mercados destacados por la aerolínea aparecen:



Australia.

China.

Japón.

Corea del Sur.

Líbano.

Emiratos Árabes Unidos.

Qatar Airways señaló además que durante el verano de 2026 tendrá operaciones hacia más de 160 destinos internacionales.

La llegada de Bogotá y Caracas elevará a 16 el número de destinos de Qatar Airways en el continente americano.

La expansión también refuerza la presencia de la aerolínea en Sudamérica, donde inició operaciones en 2010 con vuelos hacia São Paulo, en Brasil.

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En los últimos años, las compañías del Golfo han aumentado su interés por ampliar conexiones con América Latina debido al crecimiento del turismo, los negocios y el tráfico corporativo entre ambas regiones.

La empresa indicó que la incorporación de Colombia y Venezuela hace parte de la estrategia anunciada previamente para fortalecer la conectividad global en el continente.

Qatar Airways es una de las aerolíneas más grandes del mundo Foto: Unsplash

¿Qué avión utilizará Qatar Airways en esta operación?

De acuerdo con información divulgada por la compañía, la ruta será operada con aeronaves Boeing 777-200LR.

Estos aviones estarán configurados con 42 asientos en clase ejecutiva y 234 puestos en clase económica. La operación entre Doha, Bogotá y Caracas se convertirá además en una de las rutas de mayor alcance dentro de la red de la aerolínea hacia América.

El director ejecutivo del grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, señaló previamente que la expansión hacia Colombia y Venezuela busca fortalecer la conectividad entre Sudamérica y Medio Oriente.