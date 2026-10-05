Viajar con mascotas: lo que debe saber para una experiencia segura y sin imprevistos

El turismo en compañía de animales de compañía exige superar la idea de que basta con permitir el acceso de las mascotas. Como señala Jorge Mora, docente del Programa de Hotelería y Turismo de la Uniagustiniana, permitir la entrada es apenas uno de los elementos; un destino auténticamente adaptado debe reunir condiciones integrales que garanticen una experiencia adecuada y segura tanto para los animales como para sus propietarios y el resto de los visitantes.

Para responder a esta exigencia, los lugares turísticos deben contar con infraestructura y servicios específicos. Esto incluye alojamientos adaptados, zonas de descanso, espacios apropiados para caminar, disponibilidad permanente de agua, un manejo correcto de los residuos y la presencia cercana de atención veterinaria. Asimismo, es indispensable implementar protocolos básicos de bienestar animal y fijar reglas claras sobre higiene, comportamiento y convivencia en las áreas comunes.

Los dueños de mascotas deben garantizar un comportamiento conforme a la ley por parte de sus animales. Foto: Unsplash

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Claves para planear un viaje responsable con su mascota

Una planificación anticipada constituye la herramienta principal para reducir el estrés del animal y evitar imprevistos durante el trayecto. Antes de elegir un alojamiento o destino, es recomendable revisar en detalle las condiciones de ingreso y verificar los siguientes factores:



Políticas y restricciones: Consultar si el establecimiento admite animales y cuáles son las limitaciones de tamaño, raza, cantidad permitida, áreas autorizadas o cobros adicionales

Consultar si el establecimiento admite animales y cuáles son las limitaciones de tamaño, raza, cantidad permitida, áreas autorizadas o cobros adicionales Condiciones del hospedaje y zonas verdes: Evaluar las características de las habitaciones y confirmar si el lugar dispone de espacios verdes adecuados para el esparcimiento del animal

Evaluar las características de las habitaciones y confirmar si el lugar dispone de espacios verdes adecuados para el esparcimiento del animal Atractivos, restaurantes y transporte: Comprobar con antelación qué parques, sitios turísticos y locales gastronómicos permiten el acceso, así como las normativas que aplican en los distintos sistemas de transporte

Comprobar con antelación qué parques, sitios turísticos y locales gastronómicos permiten el acceso, así como las normativas que aplican en los distintos sistemas de transporte Atención veterinaria: Verificar la presencia y cercanía de servicios médicos veterinarios ante cualquier emergencia

Sitio turístico pet-friendly cerca a Bogotá// Foto: Pexels

Errores comunes al viajar y cómo prevenirlos

Uno de los desaciertos más frecuentes entre los viajeros consiste en asumir de antemano que todos los espacios aceptan mascotas sin haber realizado una verificación previa. De igual manera, suele ignorarse el impacto que generan los desplazamientos prolongados, los cambios drásticos de clima o la adaptación a entornos desconocidos sobre el bienestar del animal.

A esto se suman faltas de precaución como dejar a las mascotas sin supervisión, no recoger sus residuos, incumplir los reglamentos internos o permitir comportamientos que incomoden a los demás visitantes.



Asimismo, olvidar la documentación, los elementos de identificación, el agua, el alimento habitual o las medicinas necesarias puede generar serias complicaciones. Viajar con animales de compañía representa una responsabilidad en la que el propietario debe asegurar el cuidado de su mascota y, al mismo tiempo, respetar los derechos y el espacio de los demás.

La preparación del sector turístico y los establecimientos

Para atender adecuadamente este segmento, los establecimientos deben diseñar protocolos de atención específicos. Esto implica capacitar al personal, definir áreas permitidas y restringidas, instalar recipientes para agua y desperdicios, y mantener exigentes estándares de limpieza.

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En el sector hotelero, es aconsejable asignar habitaciones y rutas de circulación determinadas, mientras que los restaurantes deben habilitar zonas apropiadas que aseguren las condiciones sanitarias correspondientes.

Por su parte, los parques y atractivos turísticos requieren de señalización clara, áreas de descanso y normas de convivencia que integren a las mascotas sin alterar la experiencia de otros turistas. Con normativas transparentes y una preparación adecuada, los destinos avanzan hacia un modelo de turismo organizado, seguro y respetuoso