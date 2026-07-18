RAM fortalece su posicionamiento en el mercado: Autos y Motos, programa 18 de julio de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 18 de julio de 2026, estos fueron los temas:



RAM fortalece su presencia en Colombia. Mario Esteban Correa, director de la marca en el país, confirmó que el reconocimiento de RAM alcanzó el 33 %, lo que representa un crecimiento de 14 puntos porcentuales frente al primer semestre del año anterior.

Kia refuerza su liderazgo en Colombia. La marca presentó tres nuevas apuestas que combinan diseño, tecnología y sostenibilidad, entre ellas la nueva Kia IBI-2, un vehículo 100 % eléctrico con hasta 300 kilómetros de autonomía.

que combinan diseño, tecnología y sostenibilidad, entre ellas la nueva Kia IBI-2, un vehículo 100 % eléctrico con hasta 300 kilómetros de autonomía. Bogotá será sede de la Feria Paseo de las Motos. Del 18 al 20 de julio, el Centro Comercial Paseo Villa del Río reunirá a expertos y motociclistas en un evento enfocado en seguridad vial, capacitación y acceso a servicios para este sector.

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