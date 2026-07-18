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RAM fortalece su posicionamiento en el mercado: Autos y Motos, programa 18 de julio de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 18 de julio de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 18 de julio de 2026, estos fueron los temas:

  • RAM fortalece su presencia en Colombia. Mario Esteban Correa, director de la marca en el país, confirmó que el reconocimiento de RAM alcanzó el 33 %, lo que representa un crecimiento de 14 puntos porcentuales frente al primer semestre del año anterior.
  • Kia refuerza su liderazgo en Colombia. La marca presentó tres nuevas apuestas que combinan diseño, tecnología y sostenibilidad, entre ellas la nueva Kia IBI-2, un vehículo 100 % eléctrico con hasta 300 kilómetros de autonomía.
  • Bogotá será sede de la Feria Paseo de las Motos. Del 18 al 20 de julio, el Centro Comercial Paseo Villa del Río reunirá a expertos y motociclistas en un evento enfocado en seguridad vial, capacitación y acceso a servicios para este sector.

Escuche el programa completo aquí:

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