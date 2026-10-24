Renault anuncia histórica inversión de 150 millones de dólares: Autos y Motos, 24 de octubre de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 24 de octubre de 2026, estos fueron los temas:

Evento Big Orange Spot de KTM: Exhibición y pruebas de manejo de motos de alto cilindraje en Bogotá orientadas a la comunidad motociclista

Exhibición y pruebas de manejo de motos de alto cilindraje en Bogotá orientadas a la comunidad motociclista Inversión de Renault Sofasa: Anuncio de 150 millones de dólares para la planta de Envigado con miras a la electrificación y el lanzamiento del modelo Filante

Anuncio de 150 millones de dólares para la planta de Envigado con miras a la electrificación y el lanzamiento del modelo Filante Campaña "En la vía como en la vida": Iniciativa de concientización que promueve la cortesía, la prudencia y el respeto entre todos los actores viales

Iniciativa de concientización que promueve la cortesía, la prudencia y el respeto entre todos los actores viales Pruebas de la Ford Raptor en la Tatacoa: Demostración de conducción extrema en el desierto con saltos de suspensión de más de 18 metros de longitud

Demostración de conducción extrema en el desierto con saltos de suspensión de más de 18 metros de longitud Expansión de la feria Expo Dos Ruedas: Crecimiento de la exhibición a seis pabellones abordando retos de conexión industrial y seguridad vial