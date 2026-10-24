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Renault anuncia histórica inversión de 150 millones de dólares: Autos y Motos, 24 de octubre de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 24 de octubre de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 24 de octubre de 2026, estos fueron los temas:

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  • Evento Big Orange Spot de KTM: Exhibición y pruebas de manejo de motos de alto cilindraje en Bogotá orientadas a la comunidad motociclista
  • Inversión de Renault Sofasa: Anuncio de 150 millones de dólares para la planta de Envigado con miras a la electrificación y el lanzamiento del modelo Filante
  • Campaña "En la vía como en la vida": Iniciativa de concientización que promueve la cortesía, la prudencia y el respeto entre todos los actores viales
  • Pruebas de la Ford Raptor en la Tatacoa: Demostración de conducción extrema en el desierto con saltos de suspensión de más de 18 metros de longitud
  • Expansión de la feria Expo Dos Ruedas: Crecimiento de la exhibición a seis pabellones abordando retos de conexión industrial y seguridad vial

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