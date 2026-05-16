SIC toma medidas contra Tesla en Colombia: Autos y Motos, programa 16 de mayo de 2026

En Autos y Motos de este sábado, 16 de mayo de 2026, estos fueron los temas:



La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó nuevas medidas contra Tesla en Colombia tras detectar retrasos en la entrega de vehículos y múltiples quejas de usuarios.

en Colombia tras detectar retrasos en la entrega de vehículos y múltiples quejas de usuarios. Android Auto, de Google, anunció una renovación de su plataforma con mejoras en entretenimiento y la integración de su asistente de inteligencia artificial, Gemini.

Según la multinacional brasileña Superbick, más de 4.061 nuevos usuarios se han registrado este año con interés en el sector automotor. Escuche el programa completo aquí: