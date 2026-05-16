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SIC toma medidas contra Tesla en Colombia: Autos y Motos, programa 16 de mayo de 2026

La pasión por el mundo de los vehículos en Autos y Motos del 16 de mayo de 2026.

Autos y Motos - 700 programas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de may, 2026

En Autos y Motos de este sábado, 16 de mayo de 2026, estos fueron los temas:

  • La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó nuevas medidas contra Tesla en Colombia tras detectar retrasos en la entrega de vehículos y múltiples quejas de usuarios.
  • Android Auto, de Google, anunció una renovación de su plataforma con mejoras en entretenimiento y la integración de su asistente de inteligencia artificial, Gemini.

  • Según la multinacional brasileña Superbick, más de 4.061 nuevos usuarios se han registrado este año con interés en el sector automotor.

    Escuche el programa completo aquí:

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