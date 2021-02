Este miércoles en Bla Bla BLU estuvo el productor José Gaviria, quien nos habló sobre su carrera musical y los retos profesionales que ha tenido que afrontar a lo largo de su carrera y de los sueños que tiene por cumplir.

Además hablamos con Ana Rojas creadora de 'Got For It Project', sobre las instrucciones para fluir en pareja.

