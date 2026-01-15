Bla Bla Blu, programa completo del 14 de enero de 2026

En el episodio del 14 de enero de 2026, en Bla Bla Blu su habló de la música y las conversaciones inspiradoras.

Laura Maré habla de su camino artístico , las historias reales que inspiran sus canciones y presenta su libro Instrucciones de una amiga para vivir con el corazón roto, un espacio de refugio para sanar desde la música y las palabras.

Maira Pérez, experta en marketing digital y publicidad, comparte estrategias prácticas para cumplir los propósitos de este año, con consejos enfocados en emprendimiento, ventas y constancia en el mundo digital.