Bla Bla Blu, programa completo del 21 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 21 de octubre de 2026:



El periodista, cronista digital, escritor y creador de contenido Mariete habló de su nuevo libro 'Extranjero en mi propio país'. Además, contó curiosidades sobre sus videos en redes.

Además, contó curiosidades sobre sus videos en redes. En la sección 'Tutoriales radiales', el escritor y conferencista Fernando Roca Correa contó detalles de su libro '¡Ahora soy papá de mis papás!'. Además, interactuó con los oyentes al preguntarles si creen que les tocará cuidar a su padres.