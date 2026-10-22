Bla Bla Blu, programa completo del 21 de octubre de 2026

Actualizado: 22 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 21 de octubre de 2026:
- El periodista, cronista digital, escritor y creador de contenido Mariete habló de su nuevo libro 'Extranjero en mi propio país'. Además, contó curiosidades sobre sus videos en redes.
- En la sección 'Tutoriales radiales', el escritor y conferencista Fernando Roca Correa contó detalles de su libro '¡Ahora soy papá de mis papás!'. Además, interactuó con los oyentes al preguntarles si creen que les tocará cuidar a su padres.