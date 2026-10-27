Bla Bla Blu, programa completo del 26 de octubre de 2026

Actualizado: 27 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 26 de octubre de 2026:
- El actor Ian Valencia habló sobre su participación en la obra 'La clase del influencer'. Además, compartió las enseñanzas de su carrera, incluyendo este último ciclo compartiendo con Róbinson Díaz.
- En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Claudio Álvarez Dunn relató su experiencia cercana a la muerte. Además, se le preguntó a los oyentes si creen que hay vida después de morir.