Bla Bla Blu, programa completo del 26 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este lunes, 26 de octubre de 2026:



El actor Ian Valencia habló sobre su participación en la obra 'La clase del influencer'. Además, compartió las enseñanzas de su carrera, incluyendo este último ciclo compartiendo con Róbinson Díaz.

Además, compartió las enseñanzas de su carrera, incluyendo este último ciclo compartiendo con Róbinson Díaz. En la sección 'Historias que merecen ser contadas', Claudio Álvarez Dunn relató su experiencia cercana a la muerte. Además, se le preguntó a los oyentes si creen que hay vida después de morir.