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Bla Bla Blu, programa completo del 28 de mayo de 2026

Escuche las distintas opiniones y los diversos temas en Bla Bla Blu del 28 de mayo de 2026, el primer Talk Show de la radio en Colombia.

Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Mauricio Quintero, director Bla Bla Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este jueves, 28 de mayo:

  • El comediante Gonzálo Valderrama habló de su nuevo show '¿Por qué tan perdido?', el cual se podrá disfrutar en el teatro Trementina. Asimismo, entregó detalles de cómo le fue en la Feria del Libro con su obra 'Del raye a la rutina'.
  • El periodista Miguel Garzón, creador de 'La caja de los cómics', realizó un especial #TBT sobre los videojuegos que fueron convertidos en películas o series y tuvieron una gran aceptación.

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