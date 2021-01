26 de enero de 2021 – Blog Deportivo, programa completo

Este martes en Blog Deportivo estuvo Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, quien habló sobre la oferta que recibieron de River Plate para vender a Agustín Palavecino.

“Llega una oferta de River Plate que no vamos a aceptar, no nos parece que es correcta, no creemos que está dentro de un equilibrio", dijo.

Además, le contamos las tres razones por las que Falcao García no puede llegar a Millonarios ante los rumores que vinculan a 'El Tigre' en el conjunto 'embajador'.

