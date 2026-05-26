Amaranto Perea, nuevo DT del Medellín: 26 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 26 de mayo de 2026:



Amaranto Perea es el nuevo director técnico de Independiente Medellín.

Balance y análisis de la rueda de prensa de la Selección Colombia tras la convocatoria de los 26 jugadores al Mundial.

de la Selección Colombia tras la convocatoria de los 26 jugadores al Mundial. Crecen los rumores sobre una posible salida de Juan Fernando Quintero de River Plate.

Millonarios enfrenta a O’Higgins por la sexta jornada de la Copa Libertadores. Escuche el programa completo aquí: