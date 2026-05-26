Amaranto Perea, nuevo DT del Medellín: 26 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 26 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 26 de mayo de 2026:
- Amaranto Perea es el nuevo director técnico de Independiente Medellín.
- Balance y análisis de la rueda de prensa de la Selección Colombia tras la convocatoria de los 26 jugadores al Mundial.
- Crecen los rumores sobre una posible salida de Juan Fernando Quintero de River Plate.
Millonarios enfrenta a O’Higgins por la sexta jornada de la Copa Libertadores.
Escuche el programa completo aquí: