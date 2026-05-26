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Amaranto Perea, nuevo DT del Medellín: 26 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 26 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
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Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 26 de mayo de 2026:

  • Amaranto Perea es el nuevo director técnico de Independiente Medellín.
  • Balance y análisis de la rueda de prensa de la Selección Colombia tras la convocatoria de los 26 jugadores al Mundial.
  • Crecen los rumores sobre una posible salida de Juan Fernando Quintero de River Plate.

  • Millonarios enfrenta a O’Higgins por la sexta jornada de la Copa Libertadores.

    Escuche el programa completo aquí:

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