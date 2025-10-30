Aplazan la fecha 19 de la Liga BetPlay: 30 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 30 de octubre de 2025:



En la fecha 18 de la Liga BetPlay, Santa Fe remontó ante Junior 1-2 con un asombroso gol de Hugo Rodallega.

Millonarios empató frente a Once Caldas 0 - 0 en la fecha 18 de la Liga BetPlay y complicó su clasificación a cuadrangulares.

Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, dio detalles sobre la jugada que realizó en el partido contra Junior que los llevó a ganar el compromiso.

Se realizó un homenaje a la estrella del fútbol Diego Maradona, quien hoy cumpliría 65 años.

, quien hoy cumpliría 65 años. Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, se refirió a la decisión de la Dimayor de aplazar la fecha 19 de la Liga BetPlay y la reprogramación del partido contra América.

Escuche el programa completo aquí: