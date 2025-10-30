En vivo
Aplazan la fecha 19 de la Liga BetPlay: 30 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 30 de octubre de 2025.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 30 de octubre de 2025:

  • En la fecha 18 de la Liga BetPlay, Santa Fe remontó ante Junior 1-2 con un asombroso gol de Hugo Rodallega.
  • Millonarios empató frente a Once Caldas 0 - 0 en la fecha 18 de la Liga BetPlay y complicó su clasificación a cuadrangulares.
  • Hugo Rodallega, delantero de Santa Fe, dio detalles sobre la jugada que realizó en el partido contra Junior que los llevó a ganar el compromiso.
  • Se realizó un homenaje a la estrella del fútbol Diego Maradona, quien hoy cumpliría 65 años.
  • Nicolás Pimentel, presidente del Boyacá Chicó, se refirió a la decisión de la Dimayor de aplazar la fecha 19 de la Liga BetPlay y la reprogramación del partido contra América.

Escuche el programa completo aquí:

