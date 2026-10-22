Cali es líder y sueña con Libertadores: 22 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Actualizado: 22 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:
- Luis Díaz sufrió una rotura fibrilar en el muslo izquierdo y no jugará los próximos partidos de la Selección Colombia. El Bayern Múnich confirmó la lesión del guajiro tras el encuentro frente al Arsenal, mientras medios alemanes estiman una recuperación de entre tres y seis semanas. El preparador físico Martín Quintero explicó que la acumulación de partidos, el poco descanso después del Mundial y las decisiones compartidas entre jugadores, entrenadores y médicos pueden aumentar el riesgo de lesiones musculares.
- Deportivo Cali goleó 3-0 a Llaneros y asumió el liderato de la Liga BetPlay con 29 puntos. El mediocampista Daniel Giraldo destacó el trabajo táctico de Rafael Dudamel, la confianza que existe dentro del camerino y la importancia de mantener la concentración durante las últimas cuatro jornadas. El jugador aseguró que el equipo no debe relajarse y que también busca sumar puntos para aspirar a la Copa Libertadores por reclasificación.
- Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera protagonizaron una polémica por las decisiones técnicas en Junior. El delantero cuestionó los cambios en la alineación después de dos victorias consecutivas, mientras el entrenador respondió que las modificaciones obedecieron a lesiones y al desgaste de los futbolistas. Según informaciones, 'Teo' no estaría entre los convocados para el siguiente partido, aunque todavía no hay confirmación oficial.
- Barranquilla se prepara para recibir a miles de hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro para la final de la Copa Sudamericana. La ciudad contará con un estadio Metropolitano renovado y una capacidad cercana a las 32.000 camas entre hoteles y viviendas turísticas, según Cotelco. Además, se conocieron paquetes de viaje desde Argentina que incluyen transporte aéreo, alojamiento y entrada para el partido del 21 de noviembre.
- Daniel Torres recibió un reconocimiento por alcanzar los 400 partidos con Independiente Santa Fe. El mediocampista celebró el homenaje con una victoria 2-1 sobre Jaguares y destacó el significado de su trayectoria en el club bogotano. También se recordó su carrera internacional y su etapa en el fútbol español.
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