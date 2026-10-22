Cali es líder y sueña con Libertadores: 22 de octubre 2026 - Blog Deportivo programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este jueves:



Luis Díaz sufrió una rotura fibrilar en el muslo izquierdo y no jugará los próximos partidos de la Selección Colombia . El Bayern Múnich confirmó la lesión del guajiro tras el encuentro frente al Arsenal, mientras medios alemanes estiman una recuperación de entre tres y seis semanas. El preparador físico Martín Quintero explicó que la acumulación de partidos, el poco descanso después del Mundial y las decisiones compartidas entre jugadores, entrenadores y médicos pueden aumentar el riesgo de lesiones musculares.

. El Bayern Múnich confirmó la lesión del guajiro tras el encuentro frente al Arsenal, mientras medios alemanes estiman una recuperación de entre tres y seis semanas. El preparador físico Martín Quintero explicó que la acumulación de partidos, el poco descanso después del Mundial y las decisiones compartidas entre jugadores, entrenadores y médicos pueden aumentar el riesgo de lesiones musculares. Deportivo Cali goleó 3-0 a Llaneros y asumió el liderato de la Liga BetPlay con 29 puntos . El mediocampista Daniel Giraldo destacó el trabajo táctico de Rafael Dudamel, la confianza que existe dentro del camerino y la importancia de mantener la concentración durante las últimas cuatro jornadas. El jugador aseguró que el equipo no debe relajarse y que también busca sumar puntos para aspirar a la Copa Libertadores por reclasificación.

. El mediocampista Daniel Giraldo destacó el trabajo táctico de Rafael Dudamel, la confianza que existe dentro del camerino y la importancia de mantener la concentración durante las últimas cuatro jornadas. El jugador aseguró que el equipo no debe relajarse y que también busca sumar puntos para aspirar a la Copa Libertadores por reclasificación. Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera protagonizaron una polémica por las decisiones técnicas en Junior . El delantero cuestionó los cambios en la alineación después de dos victorias consecutivas, mientras el entrenador respondió que las modificaciones obedecieron a lesiones y al desgaste de los futbolistas. Según informaciones, 'Teo' no estaría entre los convocados para el siguiente partido, aunque todavía no hay confirmación oficial.

. El delantero cuestionó los cambios en la alineación después de dos victorias consecutivas, mientras el entrenador respondió que las modificaciones obedecieron a lesiones y al desgaste de los futbolistas. Según informaciones, 'Teo' no estaría entre los convocados para el siguiente partido, aunque todavía no hay confirmación oficial. Barranquilla se prepara para recibir a miles de hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro para la final de la Copa Sudamericana . La ciudad contará con un estadio Metropolitano renovado y una capacidad cercana a las 32.000 camas entre hoteles y viviendas turísticas, según Cotelco. Además, se conocieron paquetes de viaje desde Argentina que incluyen transporte aéreo, alojamiento y entrada para el partido del 21 de noviembre.

. La ciudad contará con un estadio Metropolitano renovado y una capacidad cercana a las 32.000 camas entre hoteles y viviendas turísticas, según Cotelco. Además, se conocieron paquetes de viaje desde Argentina que incluyen transporte aéreo, alojamiento y entrada para el partido del 21 de noviembre. Daniel Torres recibió un reconocimiento por alcanzar los 400 partidos con Independiente Santa Fe. El mediocampista celebró el homenaje con una victoria 2-1 sobre Jaguares y destacó el significado de su trayectoria en el club bogotano. También se recordó su carrera internacional y su etapa en el fútbol español.

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