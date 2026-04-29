Empate en la ida entre Atlético Madrid y Arsenal: 29 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 29 de abr, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 29 de abril de 2026:
- Empate en la semifinal ida de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal.
- Análisis completo del partido de ida de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. Luis Díaz fue figura con su golazo.
En la Copa Libertadores y Sudamericana: Tolima goleó 3-0 a Coquimbo Unido, mientras que Junior cayó 2-0 ante Sporting Cristal y Millonarios empató sin goles con Sao Paulo.
Escuche el programa completo aquí: