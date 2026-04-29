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Empate en la ida entre Atlético Madrid y Arsenal: 29 abril 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 29 de abril de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de abr, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 29 de abril de 2026:

  • Empate en la semifinal ida de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Arsenal.
  • Análisis completo del partido de ida de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. Luis Díaz fue figura con su golazo.

  • En la Copa Libertadores y Sudamericana: Tolima goleó 3-0 a Coquimbo Unido, mientras que Junior cayó 2-0 ante Sporting Cristal y Millonarios empató sin goles con Sao Paulo.

    Escuche el programa completo aquí:

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