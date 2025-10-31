Escándalo en el Unión Magdalena: 31 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 31 de octubre de 2025:



Finalizada la fecha 18 de la Liga BetPlay, Nacional se ratificó como líder de la liga tras vencer a Llaneros 3 - 0 .

. Luis Fernando Suárez dio una entrevista en la que se refirió a su carrera en el fútbol.

dio una entrevista en la que se refirió a su carrera en el fútbol. El jugador de la Unión Magdalena Héctor Urrego se pronunció sobre los señalamientos en su contra por parte del presidente del equipo.

por parte del presidente del equipo. El jugador francés Kilyan Mbappé recibió la bota de oro siendo su primera distinción individual desde que llegó al Real Madrid.

siendo su primera distinción individual desde que llegó al Real Madrid. El periodista César Augusto Corbacho dio detalles de las declaraciones del presidente del Unión Magdalena hacia jugadores del equipo.

Escuche el programa completo aquí: