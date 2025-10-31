Escándalo en el Unión Magdalena: 31 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 31 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 31 de octubre de 2025:
- Finalizada la fecha 18 de la Liga BetPlay, Nacional se ratificó como líder de la liga tras vencer a Llaneros 3 - 0.
- Luis Fernando Suárez dio una entrevista en la que se refirió a su carrera en el fútbol.
- El jugador de la Unión Magdalena Héctor Urrego se pronunció sobre los señalamientos en su contra por parte del presidente del equipo.
- El jugador francés Kilyan Mbappé recibió la bota de oro siendo su primera distinción individual desde que llegó al Real Madrid.
- El periodista César Augusto Corbacho dio detalles de las declaraciones del presidente del Unión Magdalena hacia jugadores del equipo.
Escuche el programa completo aquí: