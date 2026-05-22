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James Rodríguez analiza su presente y el Mundial: 22 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 22 de mayo de 2026.

Blog Deportivo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 22 de mayo de 2026:

  • En las próximas horas, Sebastián Villa se unirá a la concentración de la Selección Colombia.
  • James Rodríguez, en entrevista con Men in Blazers, habló sobre su vida y las expectativas de cara a la Copa del Mundo.

  • El profesor Alberto Suárez habló con la periodista Colín Jaimes en Caracol Sports sobre Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla, y explicó las razones por las que percibe resistencia y prevención hacia ambos jugadores.

    Escuche el programa completo aquí:

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