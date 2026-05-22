James Rodríguez analiza su presente y el Mundial: 22 mayo 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 22 de may, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 22 de mayo de 2026:
- En las próximas horas, Sebastián Villa se unirá a la concentración de la Selección Colombia.
- James Rodríguez, en entrevista con Men in Blazers, habló sobre su vida y las expectativas de cara a la Copa del Mundo.
El profesor Alberto Suárez habló con la periodista Colín Jaimes en Caracol Sports sobre Jhon Jáder Durán y Yaser Asprilla, y explicó las razones por las que percibe resistencia y prevención hacia ambos jugadores.
Escuche el programa completo aquí: