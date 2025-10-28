En vivo
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Previa del partido Colombia vs. Ecuador: 28 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 28 de octubre de 2025.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 28 de octubre de 2025:

  • La Selección Colombia Femenina Sub 17 se alista para enfrentar a Japón en los octavos de final del Mundial.
  • El jugador argentino Lionel Messi dio una entrevista donde se refirió a su colaboración para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.
  • La Selección Colombia Femenina enfrentará a Ecuador en Quito en la segunda fecha de la Liga de las Naciones.

Escuche el programa completo aquí:

