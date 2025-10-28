Previa del partido Colombia vs. Ecuador: 28 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 28 de octubre de 2025:



La Selección Colombia Femenina Sub 17 se alista para enfrentar a Japón en los octavos de final del Mundial .

. El jugador argentino Lionel Messi dio una entrevista donde se refirió a su colaboración para el crecimiento del fútbol en Estados Unidos.

en Estados Unidos. La Selección Colombia Femenina enfrentará a Ecuador en Quito en la segunda fecha de la Liga de las Naciones.

Escuche el programa completo aquí: