Previa del partido Colombia vs. Perú: 24 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 24 de octubre de 2025.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 24 de octubre de 2025:

  • El director técnico de la Selección Colombia Femenina Angelo Marsiglia dio una rueda de prensa sobre lo que espera del equipo en la Liga de las Naciones.
  • Carlos Paniagua, director de la Selección Femenina Sub 17, profundizó en una entrevista acerca de la concentración del equipo en Marruecos.
  • Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Argentina, habló sobre los partidos de preparación de la selección para el Mundial 2026.
  • Durante el fin de semana se jugará le fecha 17 de la Liga BetPlay.
  • Fabián Gallardo, periodista ecuatoriano, se refirió al escándalo que sacude a la Serie B en el fútbol ecuatoriano.

Escuche el programa completo aquí:

