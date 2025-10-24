Previa del partido Colombia vs. Perú: 24 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 24 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 24 de octubre de 2025:
- El director técnico de la Selección Colombia Femenina Angelo Marsiglia dio una rueda de prensa sobre lo que espera del equipo en la Liga de las Naciones.
- Carlos Paniagua, director de la Selección Femenina Sub 17, profundizó en una entrevista acerca de la concentración del equipo en Marruecos.
- Juan Camilo Portilla, jugador de Talleres de Argentina, habló sobre los partidos de preparación de la selección para el Mundial 2026.
- Durante el fin de semana se jugará le fecha 17 de la Liga BetPlay.
- Fabián Gallardo, periodista ecuatoriano, se refirió al escándalo que sacude a la Serie B en el fútbol ecuatoriano.
Escuche el programa completo aquí: