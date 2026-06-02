Primer duelo en la final del fútbol colombiano: 2 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 2 de jun, 2026
Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 2 de junio de 2026:
- Análisis del triunfo 3-1 de la Selección Colombia ante Costa Rica.
- El Pibe Valderrama analizó la victoria de Colombia y expresó que le faltó, para él, Rafael Santos Borré en el convocatoria.
- Gol Caracol ya tiene sus primeros periodistas en Estados Unidos para cubrir el Mundial de Fútbol 2026.
Junior y Nacional se enfrentan hoy en la final de ida del fútbol colombiano.
Escuche el programa completo aquí: