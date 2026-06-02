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Primer duelo en la final del fútbol colombiano: 2 junio 2026 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 2 de junio de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

Estos son los temas tratados en Blog Deportivo este martes, 2 de junio de 2026:

  • Análisis del triunfo 3-1 de la Selección Colombia ante Costa Rica.
  • El Pibe Valderrama analizó la victoria de Colombia y expresó que le faltó, para él, Rafael Santos Borré en el convocatoria.
  • Gol Caracol ya tiene sus primeros periodistas en Estados Unidos para cubrir el Mundial de Fútbol 2026.

  • Junior y Nacional se enfrentan hoy en la final de ida del fútbol colombiano.

    Escuche el programa completo aquí:

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