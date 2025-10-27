En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Quiénes van a cuadrangulares en la liga? 27 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 27 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de octubre de 2025:

  • Tras jugarse la fecha 17 de la Liga BetPlay, se conoció la lista de los cinco clasificados a los cuadrangulares semifinales.
  • Millonarios derrotó a Santa Fe 1 - 0 con un gol en el último minuto del partido.
  • La Selección Colombia Femenina se alista para su segunda salida en la Liga de las Naciones frente a Ecuador.
  • El Real Madrid es el líder de la Liga España tras imponerse ante Barcelona 2-1.
  • David Mackalister Silva, mediocampista de Millonarios, habló sobre su participación en el clásico contra Santa Fe y su futuro en el fútbol.
  • La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un comunicado donde expone la preocupante situación en el Deportivo Pereira y otros equipos en la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad