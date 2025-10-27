¿Quiénes van a cuadrangulares en la liga? 27 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de octubre de 2025:



Tras jugarse la fecha 17 de la Liga BetPlay, se conoció la lista de los cinco clasificados a los cuadrangulares semifinales .

. Millonarios derrotó a Santa Fe 1 - 0 con un gol en el último minuto del partido.

con un gol en el último minuto del partido. La Selección Colombia Femenina se alista para su segunda salida en la Liga de las Naciones frente a Ecuador.

en la Liga de las Naciones frente a Ecuador. El Real Madrid es el líder de la Liga España tras imponerse ante Barcelona 2-1.

tras imponerse ante Barcelona 2-1. David Mackalister Silva, mediocampista de Millonarios , habló sobre su participación en el clásico contra Santa Fe y su futuro en el fútbol.

, habló sobre su participación en el clásico contra Santa Fe y su futuro en el fútbol. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un comunicado donde expone la preocupante situación en el Deportivo Pereira y otros equipos en la Liga BetPlay.

Escuche el programa completo aquí: