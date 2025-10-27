¿Quiénes van a cuadrangulares en la liga? 27 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 27 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este lunes, 27 de octubre de 2025:
- Tras jugarse la fecha 17 de la Liga BetPlay, se conoció la lista de los cinco clasificados a los cuadrangulares semifinales.
- Millonarios derrotó a Santa Fe 1 - 0 con un gol en el último minuto del partido.
- La Selección Colombia Femenina se alista para su segunda salida en la Liga de las Naciones frente a Ecuador.
- El Real Madrid es el líder de la Liga España tras imponerse ante Barcelona 2-1.
- David Mackalister Silva, mediocampista de Millonarios, habló sobre su participación en el clásico contra Santa Fe y su futuro en el fútbol.
- La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) emitió un comunicado donde expone la preocupante situación en el Deportivo Pereira y otros equipos en la Liga BetPlay.
