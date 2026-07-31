Santa Fe mantiene vivo el sueño continental: 31 de julio de 2026, Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 31 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 31 de julio de 2026:
- Independiente Santa Fe avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse en el partido de vuelta 3-0 frente a Caracas FC.
- La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) rechazó el polémico proyecto de la FIFA para abrir sus principales torneos a inversores privados, sumándose a la oposición expresada por la UEFA y la Concacaf.
Álvaro Montero fue figura en la tanda de penales y clasificó a Boca Juniors a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
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