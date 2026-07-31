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Santa Fe mantiene vivo el sueño continental: 31 de julio de 2026, Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 31 de julio de 2026.

Blog Deportivo
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este viernes, 31 de julio de 2026:

  • Independiente Santa Fe avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras imponerse en el partido de vuelta 3-0 frente a Caracas FC.
  • La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) rechazó el polémico proyecto de la FIFA para abrir sus principales torneos a inversores privados, sumándose a la oposición expresada por la UEFA y la Concacaf.

  • Álvaro Montero fue figura en la tanda de penales y clasificó a Boca Juniors a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

    Escuche el programa completo aquí:

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