Selección Femenina sale de Mundial Sub 17: 29 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

El mejor equipo deportivo de la radio con las mejores noticias. Escuche el programa completo de Blog Deportivo del 29 de octubre de 2025.

Podcast Blog Deportivo 2025
Blog Deportivo
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 29 de octubre de 2025:

  • La Selección Colombia Femenina derrotó a Ecuador 2 - 1 como visitante y se ratificó como líder en la Liga de las Naciones.
  • Inició la fecha 18 de la Liga BetPlay y se conocieron los primeros clasificados a octavos de final.
  • Alianza Petrolera se impuso ante el Deportivo Cali 1 - 0 y se clasificó a octavos de final de la Liga BetPlay.
  • Águilas Doradas venció a Envigado 1 - 0 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay.
  • La Selección Colombia Femenina fue eliminada del Mundial Sub 17 tras perder ante Japón 4 - 0.

Escuche el programa completo aquí:

