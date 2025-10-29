Selección Femenina sale de Mundial Sub 17: 29 de octubre de 2025 - Blog Deportivo, programa completo

Actualizado: 29 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este miércoles, 29 de octubre de 2025:
- La Selección Colombia Femenina derrotó a Ecuador 2 - 1 como visitante y se ratificó como líder en la Liga de las Naciones.
- Inició la fecha 18 de la Liga BetPlay y se conocieron los primeros clasificados a octavos de final.
- Alianza Petrolera se impuso ante el Deportivo Cali 1 - 0 y se clasificó a octavos de final de la Liga BetPlay.
- Águilas Doradas venció a Envigado 1 - 0 y aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay.
- La Selección Colombia Femenina fue eliminada del Mundial Sub 17 tras perder ante Japón 4 - 0.
Escuche el programa completo aquí: