24 de septiembre de 2020 – BLU 4.0, programa completo

Este jueves en Blu 4.0 conversamos con la actriz y cantante Juliana Velásquez, sobre su nuevo sencillo titulado ‘Empapados’.

"Es un sueño enorme porque Juan Pablo Vega es uno de los artistas que más admiro y ahora canto con él", expresó la artista.

Además, estuvo Esteban Mateus, mas conocido como Esteman, sobre los difíciles momentos que vive la industria musical afectada por la pandemia del COVID-19.

"Han sido momentos duros para nosotros los músicos. Yo me he replanteado muchas cosas y el encierro me sirvió para seguir creando", contó.

