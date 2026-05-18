Análisis en ciberseguridad: 18 de mayo - Blu 4.0, programa completo

En Blu 4.0 de este lunes festivo 18 de mayo de 2026, Juan Manuel Ramírez y Tata conversan sobre tecnología, transformación digital, ciberseguridad y los desafíos que enfrentan las empresas en medio de un entorno global cada vez más conectado y cambiante.

Ismael Rojas, líder y cantante de Buena Fe, habló sobre cómo este proyecto se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música cubana contemporánea.

habló sobre cómo este proyecto se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música cubana contemporánea. Raymond Umerley, Field CISO de Coveware desde 2023 y uno de los referentes más activos en el desarrollo de metodologías de respuesta a incidentes y análisis forense, compartió detalles sobre cómo realizar un análisis forense de ciberseguridad.

y uno de los referentes más activos en el desarrollo de metodologías de respuesta a incidentes y análisis forense, compartió detalles sobre cómo realizar un análisis forense de ciberseguridad. Camilo Garzón, product manager de Epson Colombia, habló sobre la compañía y explicó cómo la personalización, la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en factores decisivos para competir.

habló sobre la compañía y explicó cómo la personalización, la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en factores decisivos para competir. David Salas, director de Educación Continua de la Universidad de los Andes, analizó cómo las universidades se están ajustando a la nueva realidad de la inteligencia artificial.

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