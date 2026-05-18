Análisis en ciberseguridad: 18 de mayo - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 18 de may, 2026
En Blu 4.0 de este lunes festivo 18 de mayo de 2026, Juan Manuel Ramírez y Tata conversan sobre tecnología, transformación digital, ciberseguridad y los desafíos que enfrentan las empresas en medio de un entorno global cada vez más conectado y cambiante.
- Ismael Rojas, líder y cantante de Buena Fe, habló sobre cómo este proyecto se ha consolidado como una de las propuestas más influyentes de la música cubana contemporánea.
- Raymond Umerley, Field CISO de Coveware desde 2023 y uno de los referentes más activos en el desarrollo de metodologías de respuesta a incidentes y análisis forense, compartió detalles sobre cómo realizar un análisis forense de ciberseguridad.
- Camilo Garzón, product manager de Epson Colombia, habló sobre la compañía y explicó cómo la personalización, la digitalización y la sostenibilidad se han convertido en factores decisivos para competir.
- David Salas, director de Educación Continua de la Universidad de los Andes, analizó cómo las universidades se están ajustando a la nueva realidad de la inteligencia artificial.
Escuche el programa completo: