Así se perfila el futuro TIC en Colombia: 5 de julio - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 5 de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital, desde los despidos masivos en Meta por la automatización hasta las últimas innovaciones de Google I/O y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la democracia.

Karina Murcia (Ministra de las TIC): La ministra detalla los avances en conectividad rural, que alcanzó el 56.9%, y la meta de formar a un millón de colombianos en habilidades digitales antes de finalizar su gestión

La ministra detalla los avances en conectividad rural, que alcanzó el 56.9%, y la meta de formar a un millón de colombianos en habilidades digitales antes de finalizar su gestión Ana María Rivera (Fundadora de Ana María Rivera Law Firm): La experta legal explica las opciones de visas de negocios (L1) y de interés nacional (EB2) para empresarios colombianos que buscan internacionalizar sus compañías en Estados Unidos

La experta legal explica las opciones de visas de negocios (L1) y de interés nacional (EB2) para empresarios colombianos que buscan internacionalizar sus compañías en Estados Unidos Heriberto Cárdenas (Director de Ingeniería de Zebra Technologies): Describe cómo utilizan inteligencia artificial y códigos de barras para garantizar la autenticidad de los ingresos a los estadios del Mundial y optimizar procesos logísticos

Describe cómo utilizan inteligencia artificial y códigos de barras para garantizar la autenticidad de los ingresos a los estadios del Mundial y optimizar procesos logísticos Patricio Espinoza (Gerente de Tecnología de IBM Región Norte): Desde el IBM Tech Summit, destaca cómo la inteligencia artificial y la nube híbrida actúan como habilitadores para generar ventajas competitivas en empresas y pymes

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