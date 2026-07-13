¿Cómo debe regular Colombia la IA? 13 de julio - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este lunes festivo 13 de julio de julio de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.



Jaime Restrepo (CEO de Rotor) propuso la creación de un "mínimo vital tecnológico" financiado vía impuestos para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) puedan adoptar tecnologías adecuadas a sus necesidades reales.

propuso la creación de un "mínimo vital tecnológico" financiado vía impuestos para que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) puedan adoptar tecnologías adecuadas a sus necesidades reales. José Fernando Flores (director del Doctorado de Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia) cuestionó que la cifra del 3.5% del PIB para la economía digital se queda corta, pues no refleja el verdadero grado de digitalización de toda la economía, incluyendo sectores como la educación donde la matrícula virtual ya es del 30%; además, criticó el enfoque regulatorio "prohibicionista" del Estado, señalando que se centra demasiado en los riesgos de la inteligencia artificial en lugar de verla como un motor de crecimiento económico.

cuestionó que la cifra del 3.5% del PIB para la economía digital se queda corta, pues no refleja el verdadero grado de digitalización de toda la economía, incluyendo sectores como la educación donde la matrícula virtual ya es del 30%; además, criticó el enfoque regulatorio "prohibicionista" del Estado, señalando que se centra demasiado en los riesgos de la inteligencia artificial en lugar de verla como un motor de crecimiento económico. Carolina Buitrago (CEO de Keep and Go y expresidenta del Foro de Presidentes) habló sobre la brecha digital que enfrentan las MIPYMES debido a la falta de incentivos por sectores y las dificultades para capacitar al personal. También enfatizó que el papel de los líderes empresariales es conectar a las personas con un propósito estratégico, entendiendo que la tecnología debe servir para que el humano tome decisiones más eficientes.

habló sobre la brecha digital que enfrentan las MIPYMES debido a la falta de incentivos por sectores y las dificultades para capacitar al personal. También enfatizó que el papel de los líderes empresariales es conectar a las personas con un propósito estratégico, entendiendo que la tecnología debe servir para que el humano tome decisiones más eficientes. Wilson Calderón (gerente técnico de ManageEngine para Latinoamérica) explicó que su empresa busca democratizar la inteligencia artificial para que sea accesible a negocios de cualquier tamaño, ayudándoles a automatizar procesos de pedidos y ventas.

explicó que su empresa busca democratizar la inteligencia artificial para que sea accesible a negocios de cualquier tamaño, ayudándoles a automatizar procesos de pedidos y ventas. Ciro Rodríguez (representante a la Cámara) sostuvo que el Congreso debe legislar sobre inteligencia artificial para evitar que sean las altas cortes las que definan el rumbo mediante sentencias, las cuales son más difíciles de modificar que una ley. Sobre las plataformas de movilidad, propuso que se debe permitir que los vehículos particulares presten el servicio, eliminando barreras como los cupos de taxis para equilibrar la competencia

sostuvo que el Congreso debe legislar sobre inteligencia artificial para evitar que sean las altas cortes las que definan el rumbo mediante sentencias, las cuales son más difíciles de modificar que una ley. Sobre las plataformas de movilidad, propuso que se debe permitir que los vehículos particulares presten el servicio, eliminando barreras como los cupos de taxis para equilibrar la competencia Mauricio Toro (Representante a la Cámara) defendió una regulación de la IA basada en el enfoque de riesgo y no en la prohibición, para no ahuyentar la inversión extranjera y fomentar la innovación local. Abogó por una tributación escalonada donde los emprendedores no paguen los mismos porcentajes de impuestos que las grandes corporaciones, además de urgir la modernización de trámites como los notariales mediante tecnología blockchain

defendió una regulación de la IA basada en el enfoque de riesgo y no en la prohibición, para no ahuyentar la inversión extranjera y fomentar la innovación local. Abogó por una tributación escalonada donde los emprendedores no paguen los mismos porcentajes de impuestos que las grandes corporaciones, además de urgir la modernización de trámites como los notariales mediante tecnología blockchain Juan Camilo Zuluaga (contralor Distrital de Bogotá) mencionó que la Contraloría está utilizando herramientas de inteligencia artificial para consolidar informes de política pública, logrando en semanas resultados que antes tomaban meses a múltiples funcionarios.