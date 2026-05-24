El impacto de la IA en el empleo y la democracia: 24 de mayo - Blu 4.0, programa completo

Actualizado: 24 de may, 2026
Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 24 de mayo de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital, desde los despidos masivos en Meta por la automatización hasta las últimas innovaciones de Google I/O y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la democracia.
- Alejandro Toro: Representante a la cámara y autor del libro El fin del control humano, analiza el poder de la inteligencia artificial y el futuro laboral en Latinoamérica.
- Juan Pablo Arciniegas: CEO de Soins Solar, explica los avances tecnológicos y los retos financieros de la transición hacia la energía solar en Colombia.
- Juan Sebastián Peredo: Vicepresidente legal de Lulo, detalla cómo invertir en oro digital tokenizado con respaldo físico en bóvedas internacionales.
- Rodrigo Lama: Director en Global 66, expone soluciones fintech para ciudadanos y empresas globales que requieren realizar pagos internacionales sin fricciones.
- Mateo Benavides: Fundador de Durnico, joven emprendedor que utiliza inteligencia artificial para transformar frutas colombianas en snacks saludables para el mercado retail.
- Nicolás Vargas: Country Manager de Truecaller en Colombia, ofrece consejos prácticos para identificar y prevenir el fraude mediante llamadas spam.
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