El impacto de la IA en el empleo y la democracia: 24 de mayo - Blu 4.0, programa completo

Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 24 de mayo de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital, desde los despidos masivos en Meta por la automatización hasta las últimas innovaciones de Google I/O y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y la democracia.

Alejandro Toro: Representante a la cámara y autor del libro El fin del control humano, analiza el poder de la inteligencia artificial y el futuro laboral en Latinoamérica.

analiza el poder de la inteligencia artificial y el futuro laboral en Latinoamérica. Juan Pablo Arciniegas: CEO de Soins Solar, explica los avances tecnológicos y los retos financieros de la transición hacia la energía solar en Colombia.

explica los avances tecnológicos y los retos financieros de la transición hacia la energía solar en Colombia. Juan Sebastián Peredo: Vicepresidente legal de Lulo, detalla cómo invertir en oro digital tokenizado con respaldo físico en bóvedas internacionales.

detalla cómo invertir en oro digital tokenizado con respaldo físico en bóvedas internacionales. Rodrigo Lama: Director en Global 66, expone soluciones fintech para ciudadanos y empresas globales que requieren realizar pagos internacionales sin fricciones.

expone soluciones fintech para ciudadanos y empresas globales que requieren realizar pagos internacionales sin fricciones. Mateo Benavides: Fundador de Durnico , joven emprendedor que utiliza inteligencia artificial para transformar frutas colombianas en snacks saludables para el mercado retail.

, joven emprendedor que utiliza inteligencia artificial para transformar frutas colombianas en snacks saludables para el mercado retail. Nicolás Vargas: Country Manager de Truecaller en Colombia, ofrece consejos prácticos para identificar y prevenir el fraude mediante llamadas spam.

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