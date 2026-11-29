Actualizado: 29 de nov, 2026
Estos fueron los invitados en la emisión del lunes festivo, 29 de noviembre de 2026:
- Entrevista a Ángela Pinzón (Google Cloud Colombia): Aborda una radiografía sobre la adopción de la inteligencia artificial en Colombia, enfocado en el paso de los asistentes a los agentes de IA capaces de ejecutar tareas operativas y los retos en capacitación y gobierno de la información en las empresas
- Entrevista a Diego Alzate (Visión Tecnológica): Presenta la solución "dametupin.com", una alternativa tecnológica que busca reemplazar las tarjetas de negocios de papel por herramientas digitales con tecnología NFC, códigos QR y enlaces actualizables
- Entrevista a Guido Alberto Pesotti (Authentic): Explica la entrada en vigencia de la trazabilidad minera obligatoria en Colombia a través de Operadores Tecnológicos (OTTM), con el fin de certificar el comercio legítimo de minerales y combatir la minería ilegal.