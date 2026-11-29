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La evolución de los agentes de IA en Colombia: 29 de noviembre de 2026 - Blu 4.0, programa completo La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.