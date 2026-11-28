Evitar la deserción escolar, garantizar una financiación sostenible y modernizar las aulas figuran entre los seis desafíos críticos que deberá resolver el sistema educativo colombiano en los próximos diez años.

Aunque estas prioridades surgieron en el reciente Foro Educativo Distrital de Cali como insumo para su Plan Decenal, el diagnóstico refleja una urgencia nacional: cerrar las brechas de acceso, conectividad y recursos en las regiones.

Referencia de salón de clases // Foto: AFP

Publicidad

Además de la permanencia, la financiación y la infraestructura tecnológica, la hoja de ruta exige elevar la calidad de los aprendizajes, fortalecer la preparación y el bienestar docente frente a las nuevas tecnologías, y adaptar los currículos a la realidad productiva y social de cada territorio.

Sin embargo, el principal obstáculo radica en la capacidad de ejecución de las administraciones públicas. Así lo advierte Catalina Jaramillo, directora nacional de Red SUMMA, organización especializada en transformación territorial, quien subraya la necesidad de articular al sector público con aliados técnicos para evitar que las políticas se queden en el papel.



"El desafío no está únicamente en identificar las dificultades, sino en desarrollar proyectos que permitan superarlas, con recursos, capacidades técnicas y mecanismos de seguimiento", afirmó Jaramillo. La directiva enfatizó que, sin condiciones reales de implementación ni indicadores claros de evaluación, las inversiones no lograrán impactar las aulas.

De cara a la próxima década, el consenso del sector apunta a que la transformación educativa dependerá de la capacidad institucional para traducir estas seis prioridades en proyectos viables y sostenibles que garanticen oportunidades reales a los estudiantes en todo el país.