La Corte Constitucional avaló el decreto que permite destinar recursos del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FFIE, a la reparación de daños en infraestructura y dotación de instituciones públicas de educación superior afectadas por la emergencia climática registrada entre enero y febrero de 2026.

La decisión fue adoptada por unanimidad, con nueve votos, pero la Corte estableció condiciones para que estos recursos se utilicen únicamente en atender los daños ocasionados por la emergencia y no en proyectos que estén por fuera de esa situación.

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El tribunal señaló que las intervenciones podrán realizarse en los 181 municipios identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, así como en otros territorios donde se pueda demostrar que también sufrieron afectaciones por este fenómeno.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

La autorización contempla reparaciones, recuperación de espacios y otras acciones necesarias para restablecer el funcionamiento de las instituciones educativas. Sin embargo, no permite adelantar obras de gran alcance que no estén directamente relacionadas con la atención de los daños provocados por la emergencia.



Además, antes de ejecutar los proyectos, deberán verificarse técnicamente los daños y establecer cuánto costará su reparación. Las decisiones también tendrán que coordinarse con las autoridades territoriales y las universidades públicas involucradas.

La Corte advirtió igualmente que estos recursos extraordinarios no podrán afectar el dinero que normalmente se destina a la infraestructura de colegios de educación inicial, preescolar, básica y media.