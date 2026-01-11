La IA llega al hogar: así cambiará la vida en 2026: 11 de enero - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 del domingo 11 de enero de 2026 abordó los principales avances tecnológicos que marcarán el año, con foco en inteligencia artificial, automatización del hogar, comercio digital, ciberseguridad y experiencias digitales cada vez más personalizadas. Un recorrido por la innovación que ya está transformando la vida cotidiana y los negocios.



Catherin Ospina: La gerente de marca de LG explicó cómo el CES 2026 consolidó la inteligencia artificial afectiva y presentó a CLOiD, un robot doméstico diseñado para cocinar, lavar y organizar el hogar de forma autónoma.

La gerente de marca de LG explicó cómo el CES 2026 consolidó la inteligencia artificial afectiva y presentó a CLOiD, un robot doméstico diseñado para cocinar, lavar y organizar el hogar de forma autónoma. José Antonio Rondón: Desde Las Vegas, amplió los anuncios más relevantes del CES, destacando electrodomésticos inteligentes, robots, anillos digitales y una IA cada vez más contextual y física.

Desde Las Vegas, amplió los anuncios más relevantes del CES, destacando electrodomésticos inteligentes, robots, anillos digitales y una IA cada vez más contextual y física. Hugo Ma: El presidente de LG Colombia detalló el concepto “Hogar sin Tareas”, donde robótica avanzada y electrodomésticos conectados coordinan labores domésticas de manera automática.

El presidente de LG Colombia detalló el concepto “Hogar sin Tareas”, donde robótica avanzada y electrodomésticos conectados coordinan labores domésticas de manera automática. María Fernanda Quiñones: La presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico explicó el impacto del IVA a compras internacionales superiores a US$50 en plataformas como Shein y Temu.

La presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico explicó el impacto del IVA a compras internacionales superiores a US$50 en plataformas como Shein y Temu. Luz Doris Bustamante: La country manager de Universal Assistance describió cómo la IA está transformando la experiencia del viajero con asistencia médica digital, atención cashless y servicios predictivos.

La country manager de Universal Assistance describió cómo la IA está transformando la experiencia del viajero con asistencia médica digital, atención cashless y servicios predictivos. Óscar Acosta: El docente investigador alertó sobre el aumento de estafas con voces clonadas por IA y entregó claves prácticas para detectar deepfakes en segundos.

Un episodio clave para entender hacia dónde avanza la tecnología en 2026.

Escuche el programa completo: